Cristina Cioran, detalii inedite despre viața personală, după separarea de Alex Dobrescu: „Sunt foarte încântată”

După o perioadă de câteva luni de la despărțirea de Alex Dobrescu, viața Cristinei Cioran a suferit o schimbare radicală. Fosta prezentatoare TV a participat la un eveniment monden din București, unde a dezvăluit noi detalii despre viața sentimentală. Vedeta a vorbit deschis despre cum arată viața ei în ultimele luni, mai ales după separarea de tatăl fetiței sale.

Cristina Cioran, despre viața personală de după despărțire

Pentru a putea participa la eveniment, Cristina Cioran și-a lăsat fiica în grija bunicilor. Vedeta recunoaște că, din când în când, mai are nevoie și de o pauză, având în vedere programul încărcat pe care îl are. În plus, în absența fiicei sale, fosta prezentatoare TV își dedică timpul cumpărăturilor, distracției și întâlnirilor.

„Îmi place la shopping foarte mult, dar încerc să evit să stau mult la mall, pentru că este obositor, dar îmi aleg haine de pe net sau îmi creez eu singură hainele. Fiica mea va împlini 2 ani, luna viitoare și este foarte drăgălașă. Acum este la mama, în vacanță la Constanța. Sunt și eu în vacanță, totodată, și mă bucur de evenimente, întâlniri cu prietenii și de cluburi. Au trecut repede doi ani, am așa o stare… cine are copii, știe. Ai o nostalgie că nu mai este bebeluș. Mi-aș fi dorit să fie mititică…seamănă cu amandoi”, a declarat Cristina Cioran pentru Playtech Știri.

Cristina Cioran a dezvăluit detalii și despre pasiunea sa pentru gătit. Vedeta se implică într-un nou proiect și a oferit informații inedite despre acesta. Vedeta a recunoscut că adoră să gătească pentru familie și prieteni, iar în ultimele luni și-a concentrat atenția asupra persoanelor dragi din viața ei.

„De plecat, nu plec vara asta, poate la Constanța, Vama Veche, am niște filmări pe acolo. În rest, lucrez. Mi-am făcut un canal de YouTube, de cooking, la care lucrez acum, nu l-am lansat încă și acum caut sponsori. Am filmat un pic, merg mai departe să îl prezint, caut sponsori. Am mai avut niște emisiuni de gătit și, cumva, îmi era dor de asta. Am zis că trebuie să fac ceva ce îmi place foarte mult. Mie îmi place să gătesc, iar eu nu gătesc pentru oricine! Gătitul pentru mine este ceva foarte intim și foarte important. Prietenii mei știu cum gătesc și ce înseamnă asta pentru mine. Sunt foarte încântați când îi chem la cină. Întotdeauna am pentru cine să gătesc. Mai ales pentru mine, îmi place să îmi gătesc mie”, a mai spus vedeta.

Vedeta a vorbit despre viața sentimentală

În ceea ce privește viața sentimentală, Cristina Cioran a declarat că se simte foarte bine și este recunoscătoare pentru oamenii importanți din viața ei. Astfel, vedeta s-a declarat o femeie fericită și împlinită.

„Cu viața sentimentală, Cristina Cioran stă foarte bine. Am o viață bogată, frumoasă și plină de prieteni și sunt foarte încântată”, a mai spus Cristina Cioran.

Cristina Cioran își împarte timpul între rolul de mamă și cariera sa profesională. După despărțirea de Alex Dobrescu, vedeta s-a concentrat mai mult pe muncă și pe creșterea fiicei lor. De asemenea, în ceea ce privește relația dintre cei doi părinți, fosta prezentatoare TV a dezvăluit că au o comunicare deschisă și eficientă pentru a-și crește cât mai bine fetița.

Foto: Arhiva ELLE

