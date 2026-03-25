Constantin Stan, declarație superbă de dragoste pentru soția lui, Andreea Berecleanu: „Atunci când drumurile tale și ale mele ne dau voie…”

Constantin Stan, mesaj emoționant pentru Andreea Berecleanu

Pe 24 martie, Andreea Berecleanu a împlinit 51 de ani. Una dintre urările emoționante primite de prezentatoarea TV a venit din partea fiicei sale, Eva. Soțul vedetei, Constantin Stan, i-a transmis la rândul său un mesaj înduioșător, care a impresionat pe toată lumea.

„Dragă Andreea, pentru cei dragi ești Andreea, Bere… pentru mine ești iubita mea, soția mea, femeia alături de care, în fiecare seară, în fiecare dimineață și zi de zi, atunci când drumurile tale și ale mele ne dau voie, suntem împreună, împărtășind o viață pe care am visat-o și pe care, uite că, într-o bună zi, am ajuns să o trăiesc.

Îți urez la mulți ani, să fii alături de noi, să ai grijă și să avem grijă de familie și de prietenii apropiați. Aș vrea să-ți spun mai multe, dar este un mesaj deschis, iar cele pe care aș mai vrea să ți le spun ți le voi spune acasă”, a fost mesajul scris de Constantin Stan pentru Andreea Berecleanu.

Andreea Berecleanu, detalii neștiute despre relația cu soțul ei

Andreea Berecleanu și Constantin Stan s-au căsătorit în noiembrie 2016. Partenerul prezentatoarei TV este fondatorul unei clinici în domeniul esteticii și este cunoscut pentru inovațiile pe care le-a adus domeniului, de la instrumente folosite în practica sa, la proceduri noi la granița dintre frumusețe și sănătate. După apropierea de acesta, vedeta și-a lărgit preocupările și către domeniul de interes al soțului său, pe care îl ajută deseori în comunicarea și promovarea legată de activitățile sale profesionale. Andreea Berecleanu a mai fost căsătorită în trecut cu Andrei Zaharescu. Au divorțat în 2013 și au împreună doi copii, pe Eva și Petru.

Într-un interviu de acum ceva timp, Andreea Berecleanu a vorbit despre decizia ei de a amâna căsătoria cu medicul Constantin Stan deși a știut încă de la începutul relației că își dorește să facă acest pas.

„Cererea a venit imediat, la câteva săptămâni distanță, moment în care am spus DA. Doar că era prea devreme pentru Eva și Petru, ei nu erau pregătiți în acel moment pentru acest pas. Trăiau cu noi, în noua formulă, erau bine, nu au avut nevoie nici de terapie. Doar că nu am vrut să risc deloc să-i rănesc printr-un gest de nerăbdare. Eu și Constantin ne iubeam, asta era clar. Eram deja o familie. Peste trei ani, când am hotărât să facem pasul către căsătorie, copiii erau deja pregătiți și bucuroși pentru eveniment. L-au înțeles”, a declarat Andreea Berecleanu pentru VIVA!

Andreea Berecleanu a mărturisit că ea și soțul ei seamănă foarte mult din punct de vedere comportamental, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care au o relație atât de frumoasă.

„Pasiunea a existat din prima secundă în cuplu și așa va fi mereu! Suntem identici, știm deja asta. Doar că avem sexe diferite. Firi puternice, temperamentale, când e vorba despre emoții, echilibrate când e vorba despre profesie. Avem aceleași dorințe, principii, alegeri, viziune, ne iubim întreaga familie, nu facem niciodată diferențe între copiii noștri, comparații. Împărțim și primim dragoste. Și ne respectăm”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Foto: Instagram

