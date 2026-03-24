Andreea Berecleanu a împlinit 51 de ani. Eva Zaharescu, mesaj emoționant pentru mama sa: „Stâlpul familiei"

Andreea Berecleanu își sărbătorește ziua de naștere.

Jurnalista și prezentatoarea de știri de la Prima TV, Andreea Berecleanu, a sărbătorit marți, 24 martie 2026, împlinirea vârstei de 51 de ani, publicând un mesaj plin de emoție pe rețelele sociale.

Andreea Berecleanu a împlinit 51 de ani

Vedeta a transmis mulțumiri pentru cei mai apropiați oameni din viața sa: părinți, copii și soțul său, medicul Constantin Stan.

„La mulți ani fetiței, femeii, mamei, soției, prietenei, omului care am fost și am devenit în fiecare an!”, a scris Berecleanu, evidențiind fiecare etapă a vieții sale și aprecierea pentru rădăcinile sale.

În mesaj, ea a subliniat legătura profundă cu familia și prietenii apropiați:

„Le mulțumesc părinților mei minunați, care m-au făcut așa cum sunt, copiilor mei adorați, iubitului meu soț, prietenilor dragi și celor care îmi sunt alături chiar și cu un gând mereu, dar și în această zi de aniversare. Vă trimit dragostea mea.”

Și fiica sa, Eva Zaharescu, a transmis un mesaj emoționant pe Instagram, în care a subliniat rolul mamei sale în viața ei:

„Stiți deja că, în zilele speciale, ma întorc aici cu gândul si cu sufletul, ca să spun în cateva cuvinte ceea ce simt pentru familia mea. Pentru că, dincolo de tot ce devin, există mereu acel loc în mine care începe de acasă. Astăzi este despre mama. Despre ea, pe care o numesc, de atatea ori, fără să exagerez: stâlpul familiei, liniștea dintre furtuni, floarea noastră de primăvară care știe să înflorească indiferent de anotimp. Omul care a fost acolo de fiecare dată si nu doar când a fost ușor, ci mai ales când a fost greu, fara să ceară nimic înapoi. Mama nu mi-a explicat niciodată iubirea in teorii. Mi-a arătat-o. În gesturi mici, dar si mai mari, în răbdare, în felul în care a ales să rămână, să construiască iar si iar, să țină totul împreună cu iubirea ei. […] Ești rădăcina din care cresc și partea din mine care nu se va pierde niciodată. Îti multumesc pentru tot.
La mulți ani, mamica! Să îți fie viața însorită, să ai grijă de tine și de noi așa cum o faci doar tu. Te iubim!”, a scris Eva într-o postare pe Instagram.

Andreea Berecleanu, detalii despre relația cu copiii

Eva, fiica Andreei Berecleanu din căsătoria cu jurnalistul Andrei Zaharescu, a împlinit în septembrie 24 de ani. Tânăra impresionează nu doar prin frumusețe, ci și prin rezultate academice remarcabile, absolvind anul trecut Institutul Marangoni din Londra, cu specializare în Design Vizual și Grafică. După trei ani petrecuți la Londra, Eva și fratele ei, Petru, își urmează acum propriile drumuri: Eva s-a mutat la un job în Barcelona, iar Petru continuă studiile în Marea Britanie.

Chiar dacă cei doi nu mai locuiesc împreună cu mama lor decât în vacanțe sau de sărbători, legătura dintre Andreea Berecleanu și copiii săi rămâne strânsă. Vedeta vorbește zilnic cu ei și se implică emoțional, oferindu-le sprijin și sfaturi.

„Dacă mă întrebi pe mine cred că am fost o mamă exigentă. Ei acum însă îmi spun că nu am fost deloc exagerată. Am fost atentă, dar nu exagerată. Copiii mei acum sunt bine. Eva are primul job de aproape un an. Ea este un suflet foarte frumos. Este un adult responsabil, sunt mândră de ea. Petru este la facultate. Eu zic că sunt amândoi pe drumul lor și noi le suntem alături, pentru că asta e foarte important. Și mai frumos e că și ei au în continuare nevoie de noi. Mă refer la partea emoțională. E nevoie încă de răbdare și foarte multă dragoste,” a declarat Andreea Berecleanu pentru Click!

