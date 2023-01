Claire Danes și Hugh Dancy vor deveni părinți pentru a treia oară

Claire Danes și Hugh Dancy se pregătesc să întâmpine cel de-al treilea copil al lor, confirmă reprezentantul lor pentru PEOPLE. După un an dificil pentru cuplu, cei doi așteaptă cu nerăbdare să devină părinți pentru a treia oară.

Vedeta , în vârstă de 43 de ani, este însărcinată cu al treilea copil, fiind foarte încântată de faptul că va deveni, din nou, mamă. Claire și Hugh s-au căsătorit în 2009 și sunt, de asemenea, mamă și tată pentru fiii Cyrus Michael Christopher, în vârstă de 10 ani, și Rowan, în vârstă de 4 ani. Danes a vorbit anterior despre faptul că s-a bucurat de sarcina ei cu Rowan în 2018, în timpul unei pauze de la serviciu.

„Destul de curând voi putea să mă retrag pentru o vreme și să fiu doar însărcinată, ceea ce abia aștept. Se simte ca un lux imens. Când am fost însărcinată cu primul meu fiu, am lucrat până în luna a opta, așa că asta se simte ca un cadou uriaș, să am șansa de a mă relaxa un pic.”, a spus ea la un eveniment FYC pentru Homeland.

Câștigătoarea Globului de Aur a declarat anterior pentru PEOPLE că „maternitatea este uimitoare”, deoarece l-a adus pe Cyrus pe platou în timp ce filma serialul Homeland. Vedeta premiată cu Emmy s-a destăinuit publicației în timp ce fiul ei, Cyrus, se afla cu ea pe platoul de filmare de la Homeland.

Vestea fericită a lui Danes și Dancy vine după ce luna trecută ea a fost nominalizată la Globurile de Aur la categoria cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial pentru interpretarea sa din Fleishman Is in Trouble. Actrița mai are în palmares alte patru Globuri de Aur. De asemenea, ea a fost nominalizată și pentru un Critics’ Choice Award.

Soțul ei, Hugh, a fost, de asemenea, implicat în propriile proiecte, iar recent a jucat în filmul Downton Abbey: A New Era, care a avut premiera în 2022 și a fost distribuit în rolul procurorului adjunct principal Nolan Price în serialul de la NBC, Law & Order.

FOTO: Arhivă ELLE

