Charlie Puth și soția sa, Brooke Sansone, au devenit părinți pentru prima dată. Ce semnificație specială are numele copilului

Charlie Puth și soția sa, Brooke Sansone, au devenit părinți pentru prima dată, anunțând venirea pe lume a unui băiețel printr-o postare comună pe Instagram, luni.

Artistul în vârstă de 34 de ani și Brooke, care au anunțat în octombrie că așteaptă un copil, au împărtășit mai multe fotografii din primele zile alături de nou-născut, alături de mesajul: „Hey Jude. 13.03.26.”

Bebelușul, pe nume Jude, inspirat de celebra piesă din 1968 a trupei The Beatles, apare în prima imagine îmbrăcat într-un body în dungi alb-albastre, învelit într-o pătură crem. O altă fotografie îl arată pe artist așezat pe un scaun, hrănindu-și fiul cu biberonul.

O imagine alb-negru surprinde în detaliu chipul micuțului, iar într-un alt cadru, proaspăta mămică poartă un colier cu inițiala „J”.

Cei doi au dezvăluit subtil și sexul copilului, printr-o fotografie cu mai multe instantanee Polaroid, dintre care unul avea mesajul: „A băut peste 30 ml de formulă! Un nou record. 14.03.26.”

Într-o altă imagine, Charlie Puth apare în spital ținând o boxă mică, în timp ce descrierea menționează că îi punea lui Jude melodia „In My Life” de la The Beatles.

Printre cei care i-au felicitat s-a numărat și Paris Hilton, care a scris: „Felicitări, bro.” Artista Ravyn Lenae a comentat „Felicitări, Charlie!!!!”, iar actorul Taylor Lautner a lăsat trei emoji în formă de inimă. Sofia Richie, care este însărcinată cu al doilea copil, a transmis: „Doamne, vă iubesc pe amândoi atât de mult.”

Charlie Puth a publicat și un clip în care cântă la pian piesa „Hey Jude”, dezvăluind numele complet al băiețelului: Jude Crawford Puth.

„Întreaga mea lume”, a scris Brooke Sansone despre fiul lor, alături de o fotografie cu piciorușul acestuia, postată pe Instagram Stories.

Tot ea a distribuit și o imagine în care poartă o pereche de pantofi albi, menționând: „La baby shower am purtat @judethebrand pentru baby Jude.”

Anul trecut, Charlie Puth a folosit videoclipul piesei „Changes” pentru a anunța sarcina soției sale.

Momentul a venit la scurt timp după aniversarea de un an de la căsătorie, pe 7 septembrie. În videoclip, artistul apare alături de Brooke, stând pe o claviatură roșie de dimensiuni mari, într-un moment special de dezvăluire.

Brooke purta un pulover roșu și jeans albaștri, asortându-se cu ținuta artistului, care avea o cămașă albastră, jeans și o cravată roșie. Ea își ținea mâinile pe burtă, în timp ce el o privea cu afecțiune și își așeza mâinile peste ale ei.

Pe Instagram, Puth a însoțit un fragment din videoclip cu mesajul: „Au avut loc câteva schimbări…”

Potrivit comunicatului de presă al piesei „Changes”, videoclipul îl arată pe artist reflectând asupra schimbărilor personale și profesionale, cu o apariție specială a soției sale, Brooke Sansone.

Într-o postare din 8 octombrie, muzicianul scria: „Changes apare pe 16.10. Aceasta este piesa pe care am vrut să o ascultați prima, pentru că este o modalitate perfectă de a vă introduce în cea mai frumoasă și colorată parte a vieții mele, cea de acum. Veți înțelege curând de ce…”

