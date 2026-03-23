Anastasia Soare, imagini de la petrecerea aniversară a lui Paris Hilton. Cum a apărut alături de fiica ei

Anastasia Soare și fiica ei, Claudia, au fost printre invitații de seamă la petrecerea aniversară a lui Paris Hilton, care a avut loc ieri seară într-un decor spectaculos în tonuri de roz.

Antreprenoarea de succes din domeniul frumuseții a împărtășit mai multe imagini și clipuri video de la eveniment pe contul ei de Instagram, oferind fanilor un sneak peek din atmosfera elegantă și plină de glamour a serii. Anastasia a purtat o pereche de jeans clasici albaștri, un top silver strălucitor și un kimono înflorat, alegere care a combinat confortul cu eleganța subtilă. Fiica sa, Claudia, a optat pentru o rochie roz strălucitoare, în ton cu tematica petrecerii.

Anastasia a publicat fotografii și videoclipuri atât cu ea, cât și cu fiica ei și buna lor prietenă, actrița Sofia Vergara. Imaginile surprind și o atmosferă demnă de cluburile de renume, cu muzică house și lumini colorate.

„La mulți ani @parishilton. @norvina a pășit ca o apariție, îmbrăcată într-o rochie vintage purtată cândva de iconica Sylvie Vartan. Un moment în care glamourul se întâlnește cu legenda.”

Deși ziua de naștere a lui Paris Hilton este oficial în februarie, vedeta a organizat seara trecută o petrecere specială cu muzică și invitați celebri, printre care s-au numărat Sofia Vergara, Avril Lavigne și Lola Young. Atmosfera a fost una de sărbătoare, cu decoruri roz, lumini strălucitoare și momente care au combinat eleganța hollywoodiană cu distracția specifică unei aniversări memorabile.

Anastasia Soare, confesiuni rare despre relația cu fiica ei, Norvina

Anastasia Soare, în vârstă de 67 de ani. dezvăluie tuturor povestea ei impresionantă de viață într-o carte care s-a lansat și pe piața din România. În cadrul conferinței de presă organizată pentru lansarea cărții ei, „Conturul unui vis”, antreprenoarea a vorbit despre cea mai valoroasă lecție de viață pe care i-a dat-o fiicei sale, Norvina. 

„Întârzia des la serviciu. Era foarte tânără, seara se ducea cu prietenele la club, și am dat-o afară. Nu credea că o s-o dau afară, dar asta am făcut. Și-a luat un alt job pentru o lună de zile și a venit la salon, să-i împrumut niște bani, că nu avea bani să-și plătească chiria. Bineînțeles că nu i-am dat banii, nu am vrut, pentru că îmi doream extraordinar de mult să se întoarcă, era foarte bună în ceea ce făcea. N-am vrut să o rog eu, am vrut să mă roage ea pe mine. Și după vreo două ore de stat la salon și așteptat să-i dau bani împrumut, i-am zis că nu-i pot da suma respectivă, dar că-i pot da încă o șansă. O șansă cu reguli diferite, pe care a fost obligată să le respecte! A fost cea mai bună lecție pe care i-am dat-o. Ea a început să lucreze pentru mine încă de când era în liceu, lucra cu jumătate de normă la recepție. Și-a câștigat banii pentru că nu îi dădeam prea mult de cheltuială, nu am răsfățat-o”, a povestit Anastasia Soare.

