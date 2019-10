Cele mai stylish ținute purtate de vedete la The Artist Awards

Craiova a fost locul în care și-au dat întâlnire cei mai tari artiști ai momentului și cei mai relevanți creatori de conținut din România, cu ocazia primei ediții a premiilor The Artist.

Delia, INNA, Minelli, Irina Rimes, Cristi Minculescu, Carla’s Dreams, The Motans, Vanotek, Ami, Raluka, Pacha Man, Alina Eremia, Mark Stam, Florian Rus, Shift sunt doar câteva dintre numele alături de care craiovenii prezenți în public au cântat vers cu vers.

Artiștii care s-au impus prin voturile publicului și au câștigat premiile The Artist sunt:

1. Best New Artist – Mark Stam

2. The Production Artist – Alex Cotoi

3. Best DJ Act – Vanotek

4. The Electronic Dance Artist – Minelli

5. The Pop Rock Artist – Vama

6. Best Trap Artist – Killa Fonic

7. YouTube Award – The Motans

8. Biggest Online Community – INNA

9. Best Song – „Poem” – The Motans feat. Irina Rimes

10. Best Video – „Iguana” – INNA

11. Best Collaboration – „Poem” – The Motans feat. Irina Rimes

12. Best Album – „YO”, INNA

13. Best Show – „Acadelia”, Delia

14. Legendary Artist – Cristi Minculescu

15. Favorite Artist – Delia

16. Best Female Artist – INNA

17. Best Male Artist – Carla’s Dreams

18. The Artist on TV – Smiley

19. The Artist of the Year – Carla’s Dreams

Câștigătorii primei ediții The Artist Awards – categoria Content Creators – sunt:

1. Travel Award – BackPackYourLife

2. Best Ad Campaign Award – Delia pentru Casa de Papel

3. Gaming Award (offered by YouTube) – MaxINFINITE

4. Most Watched Content Creator Channel – Noaptea Târziu

5. Instagrammer of the Year – Alina Ceușan

6. Special Skill Award – Emil Rengle

7. Entertainment Award (offered by YouTube) – Selly

8. Kids Award – Dariana Muntean

9. Gamer of the Year – MaxINFINITE

10. Best Teenage Artist Award – Iuliana Beregoi

11. Biggest Audience Award – 5GANG

12. Fashion Icon Award – Alina Ceușan

13. Beauty Award – Laura Giurcanu

14. Best Sketch Award – Mircea Bravo

15. YouTube Artist of the Year – INNA

16. Special Project Award – L-A SERAL

17. Best Newcomer – Alexia Eram

18. Best Music Parody – Noaptea Târziu

19. Audience Award – Alex Montrey

20. YouTube Creator of the Year – Selly

