Maurice Munteanu comentează ținutele purtate de vedete la cele mai recente evenimente

Maurice Munteanu a comentat ținutele vedetelor prezente la cele mai recente evenimente din București. Află ce recomandări are pentru cele mai populare celebrități din România.

1. Ada Condeescu

„Pe Ada o văzusem chiar în seara în care a avut loc acest eveniment, ne-am întâlnit la restaurant. Voiam să îi spun de atunci că mi-a plăcut foarte mult cum arată, n-am apuc să îi spun atunci, uite că îi spun atunci. Mi se pare simpatică agrafa pe care și-a pus-o acolo punctând ușor, doar că eu aș fi ales o agrafă un pic mai bijuterie așa, art deco, cu niște pietre. S-ar fi potrivit și cu părul prins cabaret. Mi se pare că fusta are dimensiunea potrivită dar chiar și așa, deși e foarte ok să punctăm cu un pantof roșu o ținută neagră, cred că aș fi mers totuși tot pe varianta negru. Ada Condeescu, oricum, are o evoluție foarte frumoasă din punct de vedere stilistic și mi se pare o ținută armonioasă.”

2. Adela Popescu și Radu Vâlcan

„Adela Popescu are o rochie de vară, genul de rochie care poate fi purtată la plajă, în oraș când e foarte cald, cu o pereche de papuci, cu niște sandale. Rochie de vară pe care a combinat-o cu un sacou de smoking. Nu înțelegem această combinație, dar este bine că o înțelege și o asumă Adela.”

„Radu poartă o pereche de jeans care nu-mi plac. O pereche de adidași care teoretic ar fi trebuit să fie clasici, dar nu sunt pentru că i-a ales pe roșu. Un tricou care e, probabil, cel mai coerent din toată ținuta și o jachetă tip biker, dar care nu e, care mi se pare cumva nicicum. Adică nu e un aer fresh în ținuta lui Radu. Nu înseamnă că trebuie să aratăm întotdeauna fresh sau actual, dar măcar să mergem pe chestii foarte clasice, adică jeansul să fie jeans, să nu aibă ștersături, să nu aibă rupturi, să nu aibă nimic. Să fie un Levi’s într-o nuanță cinstită, cu o jachetă biker neagră cinstită, cu un t-shirt alb și o pereche de sneakers.”

3. Alina Eremia

„Alina Eremia are o prezență așa, puternică, mai cu seamă în imaginea asta, doar că intuiesc așa în ținută un tip de preocupare excesivă pentru ce urma să poarte și pentru ce a purtat în seara aceasta. Nu pot să spun că îmi displace, deși fiind strânsă și în talie pentru că are acest corset, nu trebuia să se strângă și în partea de jos, adică nu trebuia să strângă și pantalonul la bază. Nu-mi dau seama dacă bareta este a sandalei, deși nu cred sau pantalonul are o interesănțenie, care îl strânge cumva jurul gleznelor.”

„M-aș fi coafat altfel pentru că ciufelnița asta nu se potrivește foarte bine cu acest corset din piele. Adică fie alegea o chestie old retro glamour, condule și părul prins la spate, fie mergea pe un messy, fie lăsa pur și simplă părul desfăcut.”

4. Amalia Enache

„Amalia Enache poartă o rochie neagră, teoretic clasică, de cocktail. Trebuia să strângă cumva părul. Aș fi ales o rochie cu mânecă lungă sau 3/4 pentru a acoperi mâinile și poate o pereche de cizme perfect mulate pe picior, tip ciorap, pentru că acestea îngroașă foarte tare piciorul. Cred că atunci ar fi putut să obțină de la o rochie neagră o chestie mult mai mișto, mult mai simpatică, respectând aceste două chestiuni, mâneca lungă sau mai lungă și o pereche de cizme care să marcheze cumva piciorul, nu să-l supradimensioneze.”

5. Andreea Antonescu

„Andreea Antonescu are niște sandale roșii cu o baretă care scapă, probabil s-a grăbit să ajungă acolo și a scăpat bareta. Sandalele nu se potrivesc nici cu fusta, nici cu topul. Este foarte greu să combini satin cu paiete și efectul să fie unul armonios, asta se întâmplă în general dacă ambele piese sunt în aceeași culoare. Dacă ai fi avut un top satinat negru cu o fustă din paiete neagră, am fi putut spune treacă meargă. Așa nu putem spune decât treacă.”

6. Andreea Bălan

„Andreea Bălan poartă o rochie foarte youngish așa, și coafura este youngish. A adoptat și ea acest trend cu încălțări albe, botine albe, cizme albe, sandale albe, pantofi albi. Nu-mi displace rochia, doar că aș fi mers pe o chestie un pic mai SF, un pic mai cartoonish, în sensul în care mi-aș fi acoperit picioarele, aș fi găsit asa un pic de colanți sau pantalon care să continue emoția estetică a rochiei și aș fi păstrat chiar și aceste botine albe, deși unele cu o formă ceva mai pătrată.”

7. Antonia

„Antonia e sexy ca întotdeauna și văd că e cuprinsă și ea de fiorul acestui baby baby ultra bag. Stau și mă întreb acum ce și-a băgat Antonia în baby baby ultra baby bag. Lăsând la o parte faptul că nu sunt practice aceste țoașpe, ce-i cu ele, nu înțeleg. Adică de ce v-a fiert trendul pe aceste micro mini mini tiny.

Tu ești o femeie cu o statură, ești o femeie superbă, ai spectru așa, ești dreaptă și vii cu o gioapsiță. Arunc-o! Ai dat banii degeaba. Altfel ești superbă. Puneam ciocate la cureaua aia.”

8. Carmen Negoiță

„Carmen Negoiță are un look foarte mișto, un look care mi se pare că decurge așa firesc cu emoția Yves Saint Laurent. Nu prea am ce să comentez, decât că mi-aș fi pus un ruj roșu, dar foarte, foarte puternic. Altfel mi se pare mișto rochia, mi se pare mișto ce poartă peste, un fel de capă, pantofii sunt ok.”

9. Corina Caragea

„Corina Caragea poartă o rochie care nu-mi spune absolut nimic, pe care nu o înțeleg, nu-mi place nici poziția, cu mâna în șold. E o fată frumoasă, are un corp armonios, mi se pare că nuanța părului este mult prea închisă. Este genul ăla de negru corb, care se purta prin ’93-’94, care înăsprește foarte mult și care merge, din punctul meu de vedere, doar pe un tip de actriță ce ar putea să joace într-un film de Almodóvar, un rol de seducătoare nebună, care cutreieră Madridul pe o motocicletă. Nu e cazul de față. Eu i-aș recomanda Corinei să își deschidă nuanța părului cu vreo 2-3-4 tonuri.

Rochia nu-mi spune absolut nimic, din păcate, nici sandalele nu-mi spun absolut nimic. Adică e ceva sec în toată ținuta. Nu e nici măcar sexy, adică ea are un decolteu foarte frumos și cu toate astea nici măcar sexy nu mi se pare decolteul. Asta pentru că piesele sunt alese nefericit, aș vrea să îi dau un sfat despre cum să poarte rochia, dar n-am cum să fac asta pentru că nu-mi place rochia, sau despre sandale, dar idem, nu-mi plac nici sandalele. Din păcate le-aș schimba pe amândouă și mi-aș deschide nuanța părului.”

10. Ilinca Vandici

„Ilinca Vandici care, în sfârșit, are o pereche de jeans pe care voiam să-i propun de foarte multă vreme și care mi se par foarte mișto și care îi vin foarte bine. Ea a făcut și un Baywatch cu acest top gri tip body, deasupra cu jacheta de smoking. O singură mențiune, jacheta aia de smoking trebuia să fie una simplă, neagră, cambrată, ultra clasică și eu nu înțeleg de ce vă feriți toate acum de rujul roșu.”

11. Inna

„Inna cred că are cea mai bună ținută de până acum. Uite o pereche de jeans cu talie înaltă care complimentează perfect un abdomen bine lucrat. Îmi place la nebunie coafura, îmi place că nu se vede neapărat chinuială în styling-ul pe care îl propune, deși este evident un styling gândit.”

12. Irina Rimes

„Irina Rimes care e o mică școlăriță. Nu-i rău, doar că în momentul în care te apuci să îți creezi chestia asta de personaj și mergi cumva brutal, obsesiv doar către un tip de styling din ăsta cu berețică, guleraș, tu nefiind neapărat tipologia berețică, guleraș, eu nu știu ce să cred.

Teoretic nu e greșit nimic, practic aș schimba tot.”

13. Laura Giurcanu

„Laura Giurcanu are o jachetă optzecistă foarte mișto, ruj roșu și o pereche de pantaloni satinați la această jachetă din piele lucioasă. Nu era mai simplu să îți iei o pereche de pantaloni similari, dar negri, dintr-un material care să nu lucească? Și ai fi fost superbă. Altfel jacheta îmi place foarte mult, îmi place pantoful foarte mult.”

14. Lidia Buble și Denisa Potecaru

„Denisa are o pereche de ciorapi absolut superbi, o pereche de pantofi foarte frumoși și un ansamblu care îmi place. Ce-mi diplace în schimb este dimensiunea fustei. Fusta Denisei ar fi trebuit să ajungă cumva în zona genunchiului sau imediat după.

Lidia Buble are un pantalon foarte frumos, cu o pereche de pantofi cu o mega ultra platformă, e și tunsă mișto. Îmi place, îmi place și partea de top, doar că eu aș fi schimbat topul cu o cămașă tip mănăstirea Pasărea, închisă până în gât și foarte prezentă.”

15. Mira

„E simpatică borseta. E ok, e drăguță. Și cămașa asta din jeans, tip rochie. Aș fi schimbat ciorapii ăștia cu o pereche de colanți. Unii așa, cu un print superb haotic, eventual carouri combinate cu flori.”

16. Sînziana Iacob

„Rochia roșie nu se potrivește cu această geantă cu ciucure alb. Mi-ar fi plăcut ca rochia roșie să fie combinată cu niște sandale roșii, de asemenea să aibă un ruj roșu, nu o coadă împletită, ci o coafură glamour și să aleagă o geantă potrivită rochiei, tip clutch, un mic săculeț din catifea șamd.”

17. Sânziana Negru

„Sânziana Negru are o geantă prea mare. Mi se pare că rochia îi vine bine, îmi plac și sandalele. E machiată perfect, e și coafată frumos, dar din nou, același săculeț la care mă refeream și înainte, ar fi continuat, cred, mai armonios ținuta Sânzianei, care de altfel nu-mi displace.”

18. Sore

Sore nu știu ce poartă în partea de sus. Este un sutien din dantelă, un top. Pantalonul optzecist mi se pare ok. Mi se pare că e foarte mișto să îl combini cu o jachetă de smoking cum a încercat și Sore aici, doar că de ce avem o geantă vișinie la o pereche de pantaloni culoarea aceasta? Geanta e prost aleasă, altfel ținuta putea să fie mai bună dacă se alegea un body simplu, negru și o jachetă de smoking structurată.

19. Speak și Ștefania

„Nu-mi place tricoul lui Speak, mi se pare că nu e nici sport, nu are nici un aspect vintage, mi se pare că e nici cum. Alege un tricou simplu, din bumbac, eventual alb, lasă-ți părul natural, nu te mai vopsi blond, mi se pare inutil și o pereche de sneakerși care să nu presupună nici un fel de interesănțenie, cu jeanși negri și va fi ok, mult mai ok.

La Ștefania aș schimba tot, poate aș păstra pantalonul din jeans. L-aș combina cu un mult body mult mai structurat și cu o pereche de sandale un pic mai retro, poate din catifea, cu un toc mai înalt, în nici un caz cu acești papuci, care au prins așa un val, dar la fel de repede a și trecut valul ăla.”

Foto: Vlad Chirea

