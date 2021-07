Cea mai emoționantă imagine de la nunta lui Gwen Stefani cu Blake Shelton

Gwen Stefani și Blake Shelton au devenit soț și soție și au avut parte de o ceremonie extrem de intimă și de restrânsă, evenimentul având loc la ferma lui Blake din Oklahoma. Potrivit unei surse apropiate, Shelton chiar ar fi construit o capelă în curtea sa pentru a se căsători cu faimoasa cântăreață.

Gwen Stefani și Blake Shelton au dezvăluit și primele imagini de la nunta lor și, bineînțeles, toată atenția a fost asupra superbei rochii de mireasă pe care a purtat-o cântăreața.

Gwen Stefani, în vârstă de 51 de ani, a purtat o rochie albă de mireasă creată de designerul Vera Wang. Rochia, compusă din corset, fustă scurtă, acoperită cu voaluri de tulle, este spectaculoasă, însă un anumit detaliu special a fost cu adevărat emoționant. Vera Wang a fost cea care a dezvăluit că pe voalul de mireasă purtat de Gwen au fost brodate numele mirilor, dar și Kingston, Zuma și Apollo, numele celor trei copii pe care Stefani îi are din căsătoria eșuată cu Gavin Rossdale.

De altfel, cântăreața a dezvăluit acum și cea mai emoționantă imagine de la ceremonie, un portret de familie în care ea apare alături de proaspătul ei soț și împreună cu cei trei băieți ai săi, Kingston, în vârstă de 15 ani, Zuma, 12 ani, și Apollo, 7 ani. Cei trei fii ai artistei sunt elegant îmbrăcați, în costume, iar imaginea o poți vedea si tu în galeria de mai sus.

În luna octombrie a anului trecut, Gwen Stefani și Blake Shelton au anunțat că s-au logodit. Cei doi s-au cunoscut în 2015, pe platourile de filmare de la The Voice, iar de atunci formează un cuplu. Blake Shelton este și el cântăreț. Pe lângă relația amoroasă pe care o au, cei doi au colaborat și pe partea profesională, lansând piese precum Nobody But You, care a ajuns pe locul 1 în topul Billboard’s Country Airplay, și Happy Anywhere.

În ceea ce o privește pe Gwen Stefani, cântăreața și Gavin Rossdale au anunțat în 2015 că divorțează, punând capăt unei căsătorii care a durat aproape 13 ani. Divorțul lor s-a finalizat un an mai târziu. Cei doi au împreună trei copii: Kingston, Zuma și Apollo.

Tot în 2015, Blake Shelton și Miranda Lambert au divorțat. Artistul a mai fost căsătorit cu Kaynette Williams din 2003 până în 2006.

Foto: Instagram

