Angelina Jolie, declarații neașteptate despre viața ei sentimentală, la cinci ani de la divorțul de Brad Pitt

Angelina Jolie știe exact ce vrea de la un potențial partener, și asta face găsirea bărbatului ideal tot mai dificilă.

Vedeta a discutat recent cu gazda emisiunii E! Daily News Pop, cu ocazia promovării celui mai recent film în care a jucat, Those Who Wish Me Dead. „Nu mai jucasem într-un film de acțiune de vreo 10 ani,' a spus Jolie, precizând că pentru copiii ei a fost distractiv să o vadă într-o astfel de postură.

De la despărțirea furtunoasă de Brad Pitt, pe care l-a acuzat recent de violență domestică, actrița premiată cu Oscar s-a concentrat pe creșterea celor șase copii ai cuplului: gemenii Knox și Vivienne de 12 ani, fiicele Shiloh (14) și Zahara (16) și fiii Pax (17) și Maddox (19).

„Bineînțeles, te trezești și te gândești: Trebuie să mă asigur că ei sunt bine. Trebuie să mă asigur că sunt OK mental', a spus ea, adăugând că, în ultima vreme, situația s-a inversat, și că, acum, copiii sunt atât de responsabili încât se asigură, la rândul lor, că mama lor este bine.

Actrița de 45 de ani a glumit și că probabil are o listă foarte lungă de deal-breakers atunci când vine vorba de pretendenți. „Sunt singură de mult timp deja”, a spus ea râzând.

Într-un interviu recent pentru Entertainment Weekly, Jolie a explicat de ce a renunțat să regizeze First They Killed My Father, un proiect din 2017. „Îmi place să regizez, dar am avut o schimbare în situația mea de familie care nu mi-a mai permis să fac asta timp de câțiva ani,” a spus ea. „Trebuia să iau job-uri de scurtă durată și să fiu mai mult acasă, așa că m-am cam întors la actorie.”

Those Who Wish Me Dead are premiera vineri în cinematografele din Statele Unite și pe HBO Max.

Citește și:

Foto: Arhiva ELLE