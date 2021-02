Angelina Jolie vorbește despre dificultățile pe care le întâmpină ca mamă: „Am încercat să-mi vindec familia”

Angelina Jolie vorbește pentru Vogue despre viața ei astăzi, despre activismul pe care îl practică de peste 20 de ani, dar și despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în creșterea celor șase copii ai săi. Fotografiată în casa ei din Los Angeles, aflată la doar cinci minute distanță de locuința fostului ei partener, Brad Pitt, Angelina le împărtășește reporterilor gândurile ei la vârsta de 45 de ani, dar și planurile pe care le are pentru colaborarea ei cu Națiunile Unite, alături de care lucrează de mult timp pentru a ajuta refugiații.

Angelina Jolie vorbește, însă, mai ales despre familie, dat fiind că aceasta și-a petrecut ultimul an alături de cei șase copii ai săi, care au trecut, toți, prin etape importante ale vieților lor. Zahara a avut parte de intervenții chirurgicale în ultimul an, dar și-a și obținut permisul de conducere, în vreme ce Pax a ajuns în ultimul an de liceu.

Întrebată dacă simte că se află într-o etapă fericită a vieții sale, Angelina Jolie vorbește cu sinceritate despre asta: „Nu știu. Ultimii ani au fost foarte dificili. M-am concentrat pe vindecarea familiei noastre. Se întâmplă încet, ca și cum s-ar topi gheața și sângele mi s-ar întoarce în corp.”

„Încă nu am ajuns acolo, încă nu sunt acolo. Dar sper să ajung. Fac planuri în acest sens. Îmi place să fiu mai în vârstă. Mă simt mult mai bine de când am peste 40 de ani decât mă simțeam în tinerețe. Poate pentru că… nu știu… poate pentru că mama mea nu a trăit foarte mult, așa că ceva în legătură cu vârsta asta înseamnă pentru mine mai degrabă o victorie decât un motiv de întristare.”

Angelina Jolie vorbește, totodată, și despre felul în care copiii ei sunt cei care au acum grijă de ea.

„Îmi place. De-abia aștept să ajung la 50 de ani – simt că o să fiu în formă la 50. Deși zilele trecute săream pe trambulină, iar copiii mi-au spus: ‘Nu, mamă, nu face asta. O să te rănești.’ M-am gândit: ‘Doamne, nu e amuzant? La un moment dat eram o eroină în filme de acțiune, iar acum copiii mei îmi spun să nu mai sar pe trambulină, pentru că o să mă rănesc.’(…) Chiar și la această vârstă, știu că tot ce contează este să se simtă în siguranță și iubiți și în echilibru. Să nu îi vadă răniți pe cei pe care îi iubesc. Să știe ce gândesc și să nu trăiască în minciună.”

În cele din urmă, Angelina Jolie vorbește și despre felul în care se simt părinții, mai ales atunci când au copii adoptați: „Simt că e mare lucru dacă ei mă acceptă, știi? Acesta e un lucru important pentru multe mame, pentru mulți părinți. Dar chiar mai mult dacă ai copii adoptați. Și ei trebuie să te aleagă pe tine. Nu e doar familia părinților și ei fac parte din ea. E familia noastră.”

Foto: arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro