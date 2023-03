Cea mai dorită vedetă la America Express. Dezvăluirea făcută de producătoarea Mona Segall: „Este foarte greu”

Se apropie finalul sezonului cu numărul cinci al show-ului plin de adrenalină America Express, care a pus la mare încercare vedetele în probe extrem de dificile. Cele nouă echipe au pornit într-o aventură unică, în care și-au depășit limitele și au trecut prin situații greu de imaginat. Sfârșitul sezonului se apropie cu pași repezi, iar finala, care va fi difuzată pe 26 aprilie, va desemna cea mai puternică echipă.

Fanii sunt deja curioși dacă au început pregătirile pentru noul sezon. Țările în care va avea loc competiția au fost stabilite, iar echipa de casting lucrează intens pentru a selecta cele mai interesante și spectaculoase perechi de concurenți.

Mona Segall și Robert Lionte, producătorii emisiunii America Express, au fost invitați în podcast-ul Fain și Simplu, găzduit de Mihai Morar, unde au făcut dezvăluiri mult așteptate despre viitorul sezon al show-ului. În timp ce se pregătesc pentru noul sezon, după plecarea definitivă a Ginei Pistol de la Antena 1, emisiunea va fi prezentată de Irina Fodor.

Producătoarea Mona Segall a fost întrebată și despre vedeta pe care o dorește cel mai mult să o vadă în postura de concurent la America Express, iar răspunsul acesteia a surprins pe multă lume.

„Delia cu soțul. Și până la urmă Delia cu oricine, dar… sau Delia cu sora. Și cu mama. Dar nu am reușit! E foarte greu pentru un artist ca Delia să plece două luni. Asta e problema! Cred! Și se întâmplă că noi nu știm exact perioada în care noi o să putem merge de la an la an, ca să spunem cu trei ani înainte: Rezervă-ți astea două luni”, a explicat producătoarea show-ului difuzat la Antena 1.