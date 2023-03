Doina Teodoru a fost aproape de o tragedie la America Express: „Omul avea un cuțit”

În timpul filmărilor pentru America Express, Doina Teodoru și cameramanul ei au trecut prin momente de panică atunci când au auzit zgomote în spatele lor. Partenera lui Cătălin Scărlătescu a povestit ce li s-a întâmplat într-una din zilele în care se aflau în America Express , fiind la un pas de tragedie.

Doina Teodoru și echipa de filmare de la America Express au trecut prin momente terifiante. În timp ce căutau cazare în Columbia, concurenta a auzit zgomote în spatele ei și s-a întors să vadă ce se întâmplă. Atunci, actrița a descoperit că reporterul care o însoțea era în pericol, amenințată de un bărbat. Au fost nevoiți să fugă și să se refugieze în casa unei familii, pentru a scăpa de agresor. Doina Teodoru a descris cu detalii experiența pe care au avut-o pe străzile din Columbia.

„Alexandra… Am auzit o bușitură, m-am întors și am văzut o bicicletă trântită. Am văzut-o pe Alexandra, reporterul nostru, care era foarte aproape de un bărbat. După care am văzut-o pe Alexandra că a făcut câțiva pași în spate, bărbatul s-a dus către ea, iar ea a fugit spre o casă unde era o familie„, a mărturisit Doina Teodoru, la America Express.