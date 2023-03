De ce nu a acceptat Pepe să participe la America Express și Survivor România

Pepe se numără printre cei mai apreciați artiști din România. Fanii lui se întreabă de ce nu l-au văzut până acum participând în show-urile Survivor România și America Express. Ei bine, cântărețul a refuzat și a explicat și de ce.

Pepe are o relație specială cu familia lui și se preocupă să nu le lipsească nimic persoanelor importante din viața lui. Artistul are două fete, pe Rosa și pe Maria, din mariajul cu fosta lui soție, Raluca Pastramă. În prezent, cântărețul formează un cuplu cu Yasmine Ody, alături de care are un băiețel, Pepe Jr., în vârstă de 8 luni.

Până acum, Pepe a primit propuneri de a participa la America Express și Survivor România, dar și la Exatlon, însă a refuzat. Iar motivul are legătură cu faptul că acesta își susține din punct de vedere financiar întreaga familie și nu poate sta departe de casă foarte mult timp. În plus, artistul are și foarte multe concerte programate.

„Eu nu pot pleca mai mult de o săptămână. Nici la Nea Marin nu prea m-am dus. Nu am doar un copil, ci trei, sunt întreținător de familie. Fetele stau la mine, le duc la școală. În plus, am multe concerte semnate pentru o perioadă lungă. Încă de când au apărut aceste show-uri mi s-a tot propus, începând cu Exatlon… Dar e exclus, nu am cum să merg, chiar dacă mi-aș dori. Nu rezist să stau două luni fără copiii mei. Nicio sumă de bani din lume nu merită asemenea sacrificiu”, a declarat Pepe pentru cancan.ro.

Potrivit informațiilor obține de către sursa menționată anterior, Pepe ar fi primit 5000 de euro pe săptămână la Survivor, unul dintre cele mai mari onorarii oferite unui concurent. Cu toate astea, artistul nu a acceptat invitația producătorilor show-ului.

Citește și:

Moda masculină la Premiile Oscar 2023

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro