Andreea Antonescu, dezvăluiri despre relația cu Andreea Bălan. Ce spune vedeta depre colega ei de la America Express: „A început să plângă”

Andreea Antonescu și Andreea Bălan au format o echipă de temut la America Express . Cele două se cunosc încă din copilărie, iar prietenia lor nu a încetat niciodată, cu toate că au avut și perioade dificile. În cadrul competiției, artistele au petrecut timp împreună și au reușit să își consolideze și mai bine relația pe care o au de-o viață.

Cântăreața a făcut câteva declarații emoționante referitoare la prietena sa, Andreea Bălan. Deși cele două se cunosc încă din copilărie și au format o trupă de succes împreună, parcursul vieții lor a fost diferit și prietenia lor nu a mai fost la fel de puternică după o perioadă. Cu toate acestea, cele două s-au reunit în urmă cu câțiva ani, iar aventura din America Express le-a făcut să se apropie și mai mult.

Una dintre cele mai emoționante probe din America Express este cu siguranță cea a scrisorilor, în care membrii echipelor își pun pe hârtie gândurile referitoare la colegii lor. Andreea Antonescu și Andreea Bălan și-au spus cele mai frumoase cuvinte venite din suflet, reflectând la vremurile bune ale prieteniei lor, iar lacrimile și-au făcut apariția imediat.

Cele două artiste și-au petrecut foarte mult timp împreună pe parcursul competiției și au devenit și mai apropiate, așa cum erau în perioada trupei Andre. Deși au trecut mai bine de 20 de ani, ele se înțeleg tot mai bine și au trăit momente unice împreună în America.

„Ne-am emoționat, noi am plâns în momentul în care am auzit cuvintele Andreei și ea a început să plângă. La mine, nici nu pot să zic că au fost niște cuvinte. Ne-am dat drumul la suflet. I le-am mai spus ei. Era și o altă situație, venisem după o perioadă grea, nu am mai petrecut atât de mult timp împreună de peste 20 de ani. În momentul în care am auzit cuvintele pe care ni le-am dat una alteia, practic ăla a fost. A fost un moment emoționant. Eram conștientă că după o perioadă atât de lungă, am ajuns iar împreună, să stăm atât de mult timp, poate chiar mai mult decât în perioada Andre. Deși am reușit trupa, eram fiecare cu ale ei”, a declarat Andreea Antonescu la Xtra Night Show, citată de spynews.ro.