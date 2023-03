Andreea Antonescu, declarații despre intervențiile estetice pe care vrea să și le facă după ce a născut a doua oară

În decembrie 2022, Andreea Antonescu și partenerul ei de viață, jurnalistul Victor Vrînceanu, au devenit părinți. Cântăreața a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă și se bucură din plin de fiecare clipă pe care o petrece cu copilul ei. Artista mai are o fată, pe nume Sienna, din căsătoria cu fostul ei soț, Traian Spak.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Antonescu a vorbit deschis despre intervențiile estetice la care vrea să apeleze în perioada următoare, declarând că are mare încredere în recomandările pe care i le face medicul estetician cu care colaboarează de mai mult timp.

Conform celor declarate de artistă, ea își va injecta botox în zona frunții, a ochilor și între sprâncene și își va sculpa pomeții cu fillere pe bază de acid hialuronic.

„Aștept momentul ăsta de foarte mult timp! Eu vin la domnul doctor de ceva timp și îmi face aceste proceduri. În momentul în care m-am întors astă vară din America Express, bineînțeles că primul telefon pe care l-am dat a fost către domnul doctor dar am aflat și de o sarcină între timp iar domnul doctor a fost pentru prima dată când a refuzat să îmi facă orice gen de procedură, tocmai pe motive de sarcină. Am apreciat foarte mult faptul că dincolo de imagine, dincolo de absolut orice, încercăm să fim oameni și ne gândim atunci care sunt prioritățile cele mai importante, pentru că toate celelalte pot aștepta. Acum că am terminat tot acest proces al nașterii, al alăptării, bineînțeles că am fost foarte nerăbdătoare să particip la această întrevedere”, a spus artista în interviul acordat ciao.ro.