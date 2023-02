Andreea Antonescu a dezvăluit că nu știa că e însărcinată la America Express: „Am avut momente în care eram ferm convinsă că nu am cum să fiu”

Andreea Antonescu a acceptat provocarea de a participa la America Express. Artista și prietena și colega ei de scenă, Andreea Bălan, formează o echipă puternică în cadrul competiției, iar amândouă demonstrează cu fiecare probă faptul că sunt ambițioase și că își doresc să câștige.

În cadrul unui video publicat pe contul ei de YouTube, Andreea Antonescu a răspuns la mai multe curiozități din partea fanilor legate de America Express. Foarte mulți au întrebat-o dacă știa în timpul filmărilor show-ului că este însărcinată. Artista a spus că era convinsă că nu e gravidă. Acum, gândindu-se la experiențele trăite și la condițiile dificile din competiție, e recunoscătoare pentru faptul că sarcina ei nu a fost afectată.

„Întrebarea pe care am primit-o de un milion de ori și la care am răspuns de foarte multe ori și la care probabil voi mai răspunde de și mai multe ori. „Erai însărcinată în America Express?”. Eram însărcinată în America Express. Nu știam, ba din contră, am avut momente în care eram ferm convinsă că nu am cum să fiu însărcinată, voi, femeile, mă înțelegeți. Dar da, am fost însărcinată și am trecut prin toată această experiență și toată această nebunie cu bebelina în burtă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și astăzi că am un copil perfect sănătos și o fetiță mai mult ca perfectă, așa că am reușit.”