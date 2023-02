Ce a spus Delia despre participarea ei la America Express: „Vreau să merg”

Delia a făcut declarații inedite despre o posibilă participe la „America Express”, o competiție plină de provocări, în care concurenții trebuie să depășească dificultăți și limite la care nu s-ar aștepta.

În timpul unei pauze dintr-o ediție specială de la „iUmor”, Delia și Andreea Bălan, care a fost invitată în show-ul de la Antena 1, au vorbit despre „America Express” și aventurile trăite acolo. Andreea Bălan a făcut echipă în competiție cu prietena și colega ei de scenă, Andreea Antonescu.

Cu ocazia asta, Delia a dezvăluit că ar dori și ea să participe la „America Express” și a spus și care este condiția pentru care ar accepta această provocare:

Acum ceva timp, Delia și soțul ei, Răzvan Munteanu, au fost invitați în podcast-ul „La Mijloc.” Cu acea ocazie, artista a vorbit despre emisiunea „Asia Express”, mărturisind la acea vreme faptul că a fost de-a dreptul oripilată de unele scene din emisiune:

În continuare, Delia a detaliat care sunt provocările și dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în Asia Express și pe care nu le-ar depăși.

„Eu nu vreau să mă dezbrac! Nu-mi place să mă despoi pe acolo! Și, oricum, nu aș merge decât cu Răzvan, cu nimeni altcineva și el nu vrea! Cu gândacii nu am o problemă că eu mănânc gândaci, viermișori. În schimb, mi-ar fi foarte frică în Africa de câini. Am o frică mare de câini, după ce m-au mușcat doi! Unul lup, atunci când eram mică, am fost la o prietenă și m-a mușcat de mână direct! Apoi un câine în Berceni. Am vrut să fac pe viteaza, că trec pe lângă el fără frică, și m-a luat de gleznă! Am făcut injecții în burtă atunci!”, a mai spus Delia.