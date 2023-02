Andreea Antonescu, detalii inedite despre botezul celei de-a doua fetițe: „Are un nume care o reprezintă 100%”

Andreea Antonescu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară în urmă cu câteva luni și se bucură din plin de timpul petrecut în familie. Artista se pregătește pentru botezul fetiței sale și a oferit câteva detalii inedite legate de marele eveniment.

Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu formează un cuplu discret de mai bine de un an, iar în luna decembrie au întâmpinat-o pe fiica lor. Cei doi părinți nu au dezvăluit încă numele fetiței, însă cântăreața a declarat că acesta se potrivește perfect cu cea mică. Artista a oferit mai mult detalii despre botezul pe care îl organizează împreună cu partenerul ei.

Evenimentul va avea loc în luna mai, iar pregătirile sunt în toi. De asemenea, Andreea Antonescu a vorbit despre numele micuței pe care l-a ales împreună cu tatăl acesteia. Momentan, numele a rămas un secret pentru public, însă cântăreața a susținut că o reprezintă în proporție de 100%.

„Da, ne pregătim ușor-ușor și de botez. Probabil că o să fie undeva prin luna mai. Nu am vrut să spun deocamdată cum o cheamă, doar că are un nume care o reprezintă 100%. O să zic la un moment dat! Are un nume care consider că o reprezintă 100%, l-am ales împreună cu tatăl ei. A fost genul ăla de nume care în momentul în care l-ai zis, ăla a fost. Cum spuneam, o și caracterizează 100%!”, a declarat Andreea Antonescu pentru Click!.