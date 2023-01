Cum arată Andreea Antonescu la două săptămâni după ce a devenit din nou mamă

Luni, 19 decembrie 2022, Andreea Antonescu și partenerul ei de viață, jurnalistul Victor Vrînceanu, au devenit părinți. Cântăreața a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă și se bucură din plin de fiecare clipă pe care o petrece cu copilul ei.

Recent, Andreea Antonescu le-a împărtășit urmăritorilor de pe rețelele de socializare câteva cadre cu ea, la două săptămâni după ce a născut. Cântăreața a povestit că a mers împreună cu fetița ei la un control medical care este obligatoriu în prima lună de viață și că rezultatele au ieșit foarte bune.

„Dragii mei, am pus un story în care eram cu bebelina la medic. Am văzut că m-ați întrebat dacă e totul bine cu ea. Da, e totul foarte bine. Am fost și am făcut o ecografie de inimuță, ecografie care e obligatorie în prima lună de viață a oricărui nou-născut și rezultatele au fost foarte bune. Mulțumim încă o dată pentru griji. Bebelina e aici, cumințică, doarme”, a spus Andreea Antonescu.