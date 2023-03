Bie Adam și mama ei au fost eliminate de la America Express: „A fost cea mai tare experiență”

Ediția 28 a emisiunii America Express, difuzată pe 1 martie, a venit cu o eliminare neașteptată în rândul concurenților. În a patra zi din Columbia, Bie Adam și mama ei, Mikey, au părăsit competiția.

Andreea Bălan și Andreea Antonescu, Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu și Bie Adam și Mikey au fost cele trei echipe care au intrat la cursa pentru ultima șansă. Creatoarea de conținut și mama ei au ajuns ultimele la Irina Fodor și au aflat, spre surprinderea tuturor, că vulturul era roșu, ceea ce însemna că drumul lor în show a luat sfârșit atunci.

După ce Irina Fodor a arătat tuturor vulturul roșu, Bianca Adam a făcut câteva declarații despre experiența trăită în America Express.

„Acum să nu facem o înmormântare din asta. Vreau să vă zic că asta a fost cea mai tare experiență din viața mea de până acum. Chiar dacă fac vlog de 10 ani, am făcut toate tâmpeniile care se pot face în România și în afară, nu se compară cu nimic de aici. Am dat tot ce e mai bun, mă bucur foarte tare că am trăit chestia asta cu mama. Nu exista echipa mai tare pe care puteam să o am, mă bucur că i-am oferit și ei această experiență pe care sigur o vom reține toată viața.”

Și mama ei, Mikey, a făcut câteva mărturisiri:

Pe contul ei de Instagram, Bie Adam a povestit pe larg despre competiția America Express și despre momentele petrecute în show alături de mama ei.

„Am ajuns în orașe periculoase, am mers în benele mașinilor, am fost acoperite de jeg din cap până în picioare, cu zilele, am făcut cunoștință cu sute de străini cu inimă mare și le-am ascultat poveștile, am mâncat din voința oamenilor cu inima mare, o dată pe zi sau poate deloc în unele zile, am dat interviuri până când aproape adormeam una peste cealaltă, am dormit pe jos, am simțit extazul și dezamăgirea, am avut crize de râs si ne-am înfuriat când nu ne ieșeau lucrurile pentru că spiritul competiției e mai puternic decât ne așteptam amândouă, ne-am certat și imediat după ne-am împăcat, am învățat împreună multe lecții despre puterea prezentului, dar cel mai important este că am făcut toate astea împreună.”