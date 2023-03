Iana Novac, dezvăluiri inedite despre scandalul dintre trupa A.S.I.A. și Irina Nicolae: „Nu a fost nimic premeditat”

Iana Novac a vorbit deschis la emisiunea FRESH by UNICA, unde a abordat subiectul scandalului iscat de reunirea trupei A.S.I.A. și a dezvăluit o altă latură a sa. În plus, artista face o mare dezvăluire pentru fanii săi și a oferit clarificări referitoare la relația cu Irina Nicolae.

Revenirea trupei de fete care a avut un succes uriaș în anii 2000 a stârnit controverse, după ce Irina Nicolae, fostă componentă a primei formule A.S.I.A., s-a declarat dezamăgită că nu a fost invitată să cânte la concertul programat pentru 6 martie la Sala Palatului, eveniment ce marchează relansarea trupei A.S.I.A. pe piață.

Iana Novac, despre scandalul A.S.I.A. și Irina Nicolae

La emisiunea FRESH by UNICA, soprana Iana Novac și-a deschis sufletul și a povestit despre viața ei, inclusiv despre familia și provocările întâmpinate în carieră. Iana Novac a declarat că nu o cunoaște personal pe fosta membră a trupei A.S.I.A., Irina Nicolae, și că nu are nicio problemă cu ea. În plus, nu înțelege de ce informațiile greșite au devenit virale.

„Nu mă cunosc cu Irina, nu! Eu am admirat-o foarte mult întotdeauna, am cântat în locul ei. Ea a plecat din trupă, eu am venit în locul ei și atunci am intrat în studio și a trebuit să imprim toate bucățelele unde ea cânta. Am ascultat foarte mult vocea ei, îmi place foarte mult prezența, vocea, tot. Dar nu ne cunoaștem! Ea a plecat la Budapesta, nu ne-am intersectat pur și simplu! Mi-ar plăcea foarte mult să o cunosc!”, a declarat Iana Novac la FRESH by UNICA.



De asemenea, Iana Novac a clarificat situația actuală a trupei A.S.I.A. și a subliniat că nu este implicată în acuzațiile aduse în spațiul public și că nu a luat nicio decizie împotriva Irinei Nicolae.

„Eu nu aveam nicio putere de a face eu invitații la spectacolul acesta, fiindcă acest spectacol nu este produs de mine. Acest spectacol este produs de impresarii noștri, ei sunt fondatorii trupei, ei dețin brand-ul A.S.I.A., atenție! Și tot ei decid cine trebuie să fie în formulă. (…) Alegerea a fost cred că după un plan divin, fiindcă fetele care au răspuns pozitiv de a veni la mine în spectacol, tot acele fete au și rămas în trupă. Practic, noi am dus mai departe cu acele fete care și-au dorit să facă parte din trupa A.S.I.A. Nu a fost nimic premeditat, nu a fost nicio răutate la mijloc, nu ne stă în caracter în general să facem așa ceva. Colegele mele sunt niște fete extraordinare!”, a precizat Iana Novac.



FOTO: Arhivă ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro