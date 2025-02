Ce vor să facă Emil Rengle și partenerul ei, Alejandro Fernandez, cu premiul de la Asia Express dacă îl vor câștiga: „Putem contribui la un viitor mai bun”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez formează un cuplu de ceva timp și au o relație tot mai solidă. În urmă cu câteva luni, cei doi s-au logodit și au o mulțime de planuri de viitor. Emil Rengle, cel care a câștigat show-ul „Românii au talent” în anul 2018, a organizat în secret o cerere în căsătorie spectaculoasă, care a avut loc pe o plajă pustie în Mexic, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau împreună.

Emil Rengle și partenerul lui de viață, Alejandro Fernandez, au acceptat provocarea de a forma o echipă în cadrul sezonului cu numărul 8 din cel mai dur reality show al momentului, Asia Express.

Drumul Eroilor va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylista Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

În cadrul unui interviu acordat recent, Emil Rengle și Alejandro Fernandez au dezvăluit ce intenții au cu premiul cel mare de la Asia Express, în cazul în care îl vor câștiga.

Emil Rengle a mai dezvăluit și la ce anume ar trebuie să se aștepte telespectatorii de la el și Alejandro Fernandez.

„O să descopere că Alejandro e mult mai competitiv decât pare. Când are un obiectiv, nu există nimic care să-l oprească. Despre mine? Că, în ciuda energiei mele de super-erou al distracției, am momente când îmi consum bateria și am nevoie să fiu încărcat cu multă dragoste.”