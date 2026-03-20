Ce urare i-a făcut Raluca Bădulescu fiului ei. Alex a împlinit 23 de ani: „Nimeni nu este ca tine”

Raluca Bădulescu a avut un motiv de sărbătoare în familia ei. Fiul ei, Alex, a împlinit 23 de ani. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant tânărului.

Recent, fiul Ralucăi Bădulescu și-a sărbătorit ziua de naștere. Tânărul a împlinit 23 de ani, iar celebra lui mamă i-a făcut o urare așa cum se cuvine. Mesajul vedetei a fost însoțit și de două imagini rare cu băiatul ei. Cu toate că Raluca Bădulescu se află de multă vreme în lumina reflectoarelor, iar de-a lungul timpului a fost prezență în diverse show-uri de televiziune, printre care Asia Express și Bravo, ai stil!, nu același lucru se poate spune și despre Alex, băiatul ei, care a preferat să fie o persoană mult mai discretă și atentă cu aparițiile sale publice.

Raluca Bădulescu este foarte mândră de băiatul ei și nu ratează nicio ocazie prin care să își exprime asta.

„La mulți ani, soarele nostru! Nimeni nu este ca tine! Cea mai mare iubire din lume! Te adoră mă-ta, talentul nostru cel mai mare!”, se arată în mesajul transmis de Raluca Bădulescu pentru fiul ei, Alex, pe contul personal de Instagram.

Alex este băiatul pe care Raluca Bădulescu îl are din căsnicia cu fostul ei soț, Vali Pungă. Chiar dacă s-au despărțit, cei doi au rămas prieteni și păstrează legătură, dar se și preocupă împreună de creșterea și educația fiului lor. De asemenea, vedeta a declarat în mai multe rânduri faptul că merge în vacanțe alături de fostul ei soț, Vali Pungă, și băiatul lor, Alex.

Raluca Bădulescu, declarații sincere despre fiul ei, Alex

Raluca Bădulescu a vorbit în cadrul unui interviu despre fiul ei, Alex, și a făcut câteva dezvăluiri despre relația pe care o are cu acesta.

„Are iubită. El stă singur. S-a mutat. Nu mai stă cu noi. Bine, el oricum a fost mai mult cu bunicii. Nu pot decât să le mulțumesc părinților mei pentru asta. Trebuie să recunosc că noi am fost părinți de weekend. Suntem părinți de weekend. Tocmai de aceea el ne și spune: Raluca, Florin, Vali. Alex nu îmi spune mamă”, a spus Raluca Bădulescu pentru ego.ro.

„Nici nu aș fi vrut să-mi zică altfel, mai ales acum. Suntem cei mai buni prieteni. Eu învăț de la el. Suntem în etapa în care eu sunt cea care învăț de la el. Știe foarte multe chestii despre muzică, modă, chestii, vocabular. Eu cred că trebuie să ține pasul cu tineretul nu să îi zic că știu eu mai bine, că îl învăț eu. În anumite chestiuni pot să-l consiliez dacă vine să mă întrebe, dar să știți că eu îl întreb pe el, pentru că aș vrea să fiu informată cu tot ceea ce se întâmplă acum”, a completat Raluca Bădulescu pentru sursa citată.

Foto: Instagram

