Ce spune Kira Hagi despre posibilitatea de a face un documentar despre tatăl ei, Gheorghe Hagi: „Nu mă împiedică nimic”

Kira Hagi este apreciată pentru cariera ei în actorie. Fiica fotbalistului Gheorghe Hagi s-a făcut remarcată în această industrie, interpretând de-a lungul timpului mai multe roluri în diferite piese de teatru și filme.

Fiica lui Gheorghe Hagi a fost prezentă recent la decernarea Premiilor IPIFF. Kira Hagi a vorbit într-un interviu pentru emisiunea „Exclusiv VIP!” de la Prima TV despre părinții ei, recunoscând că aceștia sunt fericiți pentru cariera pe care o urmează și că are parte de susținerea lor.

„Acesta este jobul meu și fac ceea ce îmi place. Părinții mei se împacă foarte bine cu meseria mea. Sunt foarte bucuroși pentru mine pentru că mi-am găsit calea și drumul și le mulțumesc că mă susțin pe această cale.”

Cu toate că a studiat în America industria filmului, Kira Hagi a ales să se întoarcă în România și să realizeze aici proiecte.

„A fost o perioadă în care am învățat multe lucruri despre industria noastră, a filmului. Am învățat mai ales despre industria de acolo. Și după aceea m-am întors acasă fiindcă am vrut să creez proiecte și aici.”

În ceea ce privește posibilitatea de a face un documentar despre tatăl ei, fotbalistul Gheorghe Hagi, Kira a mărturisit că nu o împiedică nimic să îl facă.

„Nu mă împiedică nimic. Este un proiect foarte mare și dacă îl voi face sau nu-l voi face, vom vedea în viitor”, a adăugat Kira Hagi pentru emisiunea „Exclusiv VIP!”

Kira Hagi are deja un CV de invidiat. După ce a studiat în Statele Unite, tânăra s-a întors în țară și a jucat în mai multe filme și piese de teatru, printre care București, te iubesc!, apărut în 2014, Dream Girl, în 2015, By the Book, în 2016, Fragile (unde a lucrat și ca producătoare) și Breaking (pentru care a realizat decorurile) în 2017, Prego, unde a servit ca asistentă de producție, în 2018, Între chin și Amin, ca actriță, în 2019, și Plain Jane and the Dating Game, unde a fost și regizoare secundă.

