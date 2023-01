Ce l-a nemulțumit pe Răzvan Fodor în vacanța în Thailanda

Irina și Răzvan Fodor se bucură la început de an de o vacanță exotică. Au plecat împreună cu fiica lor, Diana, în Thailanda și, așa cum și-au obișnuit fanii până acum, i-au ținut la curent pe aceștia cu activitățile pe care le fac în călătorie și au împărtășit cu ei impresii legate de această destinație.

Se pare că un aspect din această vacanță în Thailanda nu a fost tocmai pe placul lui Răzvan Fodor, care a vorbit pe contul personal de Instagram despre nemulțumirile lui din călătorie. Dacă Irina Fodor și fiica ei, Diana, au fost încântate de urcatul scărilor, prezentatorul TV nu și-a arătat același entuziasm.

Irina și Răzvan Fodor nu au fost singuri în Thailanda. Aceștia s-au întâlnit și cu Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, care se află de ceva timp în această destinație împreună cu cei trei copii pe care îi au împreună, Alexandru, Andrei și Adrian.

„Pentru că aici avem câteva ore avans față de România și ne pregătim curând să sărbătorim trecerea în 2023, vă urăm, exact în această formulă în care ne vedeți, să aveți un An Nou bun, să fiți sănătoși, fericiți și înconjurați de oameni care vă iubesc din toată inima! Vă pupă și vă îmbrățișează echipa thailandeză!”, a fost mesajul scris de Irina și Răzvan Fodor înainte de Anul Nou.

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton, iar fanii îi apreciază pentru sinceritatea cu care vorbesc despre momentele plăcute, dar și delicate din viața lor. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Diana, în vârstă de 11 ani.

Acum ceva timp, Irina Fodor a publicat pe contul personal de Instagram un mesaj prin intermediul căruia a oferit detalii despre relația pe care o are cu soțul ei.

„Câteodată, mă uit așa la noi doi și mă întreb: oare când o să creștem mari? Suntem părinți, avem responsabilități, plătim facturi, taxe și impozite, mai punem în fiecare an un trandafir la buchetul vieții, vorba aia, și totuși, de cele mai multe ori, ne purtăm și ne simțim ca niște adolescenți. Mă trezesc deseori spunându-i: „Auzi, mai ții minte când am fost nu-știu-unde, acum doi ani?”, ca să aflu, cu gura căscată, că a fost nu acum doi ani, ci acum vreo cinci. Habar nu am când trece timpul ăsta…”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor pe Instagram.