Răzvan Fodor, dezvăluiri despre viața înainte de căsătorie: „Când era o zi întâmplător liberă”

Răzvan și Irina Fodor , formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi se înțeleg extrem de bine obișnuiesc să se tachineze des pe rețelele de socializare, spre amuzamentul internauților. De această dată, prezentatorul TV a dezvăluit câteva detalii din perioada când nu era căsătorit, iar lucrurile păreau mult mai simple.

Prezentatorul TV își ajută soția cu tot ce se poate, iar când vine vorba de cumpărături pentru casă, Răzvan nu se dă în lături. Cu toate acestea, artistul a făcut haz de necaz pe pagina sa de Instagram, după ce a fost cu soția sa să cumpere niște flori, în timp ce vremea nu ținea cu ei. Astfel, Răzvan s-a întors în timp cu 15 ani și și-a amintit cum era viața sa înainte să fie căsătorit.

Pe un ton amuzant, Răzvan Fodor le-a dezvăluit fanilor de pe rețelele de socializare cum arăta viața lui când nu era căsătorit. Astfel, într-o zi ploioasă, când nu avea nimic planificat în program, artistul se relaxa acasă, pe canapea, după ce își gătea ceva pe gustul lui. Comparând cu perioada aceea, Răzvan le-a arătat fanilor că acum alege câteva flori alături de soția sa, nefiind foarte încântat de activitatea lor.

View this post on Instagram

Irina șI Răzvan Fodor formează un cuplu de 14 ani, iar prezentatoarea TV a dezvăluit în urmă cu puțin timp că încă se simt ca doi adolescenți la început de relație. Cu toate că timpul a trecut, iar responsabilitățile sunt tot mai multe, cei doi și-au păstrat farmecul și nu ezită să își exprime dragostea reciproc pe rețelele de socializare.

„Câteodată, mă uit așa la noi doi și mă întreb: oare când o să creștem mari? Suntem părinți, avem responsabilități, plătim facturi, taxe și impozite, mai punem în fiecare an un trandafir la buchetul vieții, vorba aia, și totuși, de cele mai multe ori, ne purtăm și ne simțim ca niște adolescenți. Mă trezesc deseori spunându-i: „Auzi, mai ții minte când am fost nu-știu-unde, acum doi ani?”, ca să aflu, cu gura căscată, că a fost nu acum doi ani, ci acum vreo cinci. Habar nu am când trece timpul ăsta…”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor pe Instagram.