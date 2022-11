Irina Fodor, noi dezvăluiri după 14 ani de relație cu Răzvan Fodor: „Ne simțim ca niște adolescenți”

Irina și Răzvan Fodor formează un cuplu de 14 ani, iar împreună au o familie superbă. Cei doi se înțeleg de minune și formează o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” și soțul ei obișnuiesc să se tachineze reciproc în public și nu ezită să își exprime dragostea unul față de celălalt.

Vedeta de la Antena 1 și soțul ei sunt căsătoriți din 2010, iar împreună au o fiică, pe nume Diana. Irina și Răzvan sunt implicați în numeroase proiecte, însă nu neglijează viața de familie. Prezentatoarea TV a postat un mesaj în legătură cu relația lor pe pagina sa de Instagram.

„Câteodată, mă uit așa la noi doi și mă întreb: oare când o să creștem mari? Suntem părinți, avem responsabilități, plătim facturi, taxe și impozite, mai punem în fiecare an un trandafir la buchetul vieții, vorba aia, și totuși, de cele mai multe ori, ne purtăm și ne simțim ca niște adolescenți. Mă trezesc deseori spunându-i: „Auzi, mai ții minte când am fost nu-știu-unde, acum doi ani?”, ca să aflu, cu gura căscată, că a fost nu acum doi ani, ci acum vreo cinci. Habar nu am când trece timpul ăsta…”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor pe Instagram.