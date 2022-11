Irina Fodor, anunț surprinzător despre noul proiect în care este implicată: „O ipostază în care nu am mai fost”

Irina Fodor este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV de la Antena 1, care a fost implicate în proiecte televizate renumite. După ce a preluat ștafeta de la Gina Pistol și a prezentat „Chefi la cuțite” și „Asia Express”, soția lui Răzan Fodor anunță un nou proiect inedit în perioada următoare.

Prezentatoarea TV a anunțat că se pregătește să urmărească în curând episoadele din emisiunea „America Express”, ce urmează să fie difuzată în curând la Antena 1. După ce a stat departe de casă timp de câteva luni, fiind alături de concurenți în fiecare etapă, Irina Fodor a anunțat că fanii se vor bucura să o vadă într-un nou proiect inedit.

Vedeta a mărturisit că va fi văzută într-o ipostază în care nu s-a mai aflat, însă nu a oferit mai multe detalii despre proiectul pe care îl pregătește pentru Sărbători. De asemenea, Irina Fodor a specificat că se concentrează și pe proiectele din mediul online și se bucură din plin de timpul pe care îl petrece cu familia.

„Acum aștept să iasă pe TV „America Express.” Sunt nerăbdătoare și curioasă să văd imaginea de ansamblu. Totodată, pregătim un proiect special pentru perioada Sărbătorilor unde o să fiu într-o ipostază în care nu am mai fost până acum. Nu știu ce a fost în capul meu de am acceptat! Nu pot să vă spun despre ce este vorba, o să vedeți cât de curând. În rest, mă ocup de proiecte online și în sfârșit de familie, după o perioadă în care am fost cam împărțiți.”, a declarat Irina Fodor pentru Click!.