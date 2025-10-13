Ce avere impresionantă a lăsat în urmă Diane Keaton. Actrița a murit la 79 de ani

Regretata actriță Diane Keaton a lăsat în urma sa o avere considerabilă.

Ce avere impresionantă a lăsat în urmă Diane Keaton. Actrița a murit la 79 de ani

Diane Keaton, actrița cunoscută pentru rolurile din Annie Hall, The First Wives Club, Something’s Gotta Give și The Godfather, a murit la vârsta de 79 de ani.

Ce avere a lăsat în urmă Diane Keaton

Conform Page Six, Diane Keaton lasă în urmă o avere netă de 100 de milioane de dolari. Regretata actriță a făcut de-a lungul anilor mai multe achiziții imobiliare și a fost specializată în restaurarea caselor istorice. Ea avea o pasiune foarte mare pentru arhitectură și design. În 2007, a cumpărat o vilă veche de 100 ani pentru 8,1 milioane de dolari, conform Celebrity Net Worth. Iar trei ani mai târziu a vândut-o cunoscutului producător Ryan Murphy, pentru suma de 10 milioane de dolari.

În 2002, Diane Keaton a cumpărat o casă în Bel Air, însă nu se știe concret suma. După renovări, a vândut casa unui director tehnic pentru 16,5 milioane de dolari în 2005. În 2002, a mai achiziționat o proprietate în Laguna Beach pentru 7,5 milioane de dolari, renovată și vândută doi ani mai târziu pentru 12,75 milioane de dolari. A mai cumpărat o casă în Pacific Palisades, care ulterior a fost renovată și revândută cu peste un milion de dolari mai mult decât plătise ea.

Diane Keaton a murit la 79 de ani

Publicația People a confirmat faptul că actrița Diane Keaton a murit în California. Aceeași sursă mai informează că nu sunt disponibile alte detalii referitoare la moartea sa, iar persoanele dragi au cerut să le fie respectată intimitatea în această perioadă, potrivit unui purtător de cuvânt al familiei.

Diane Keaton s-a născut în Los Angeles pe 5 ianuarie 1946, sub numele Diane Hall. În perioada liceului, a început să fie interesată de actorie și a jucat în spectacole de teatru, iar în 1964, după absolvire, s-a îndreptat către o facultate unde a studiat teatru. La scurt timp, a renunțat la studii, a decis să se mute în New York ca să își consolideze o carieră ca actriță. A luat numele de fată al mamei sale, Keaton, ca nume de scenă, iar asta pentru că era deja o persoană Diane Hall înregistrată la Actors’ Equity.

Și-a făcut debutul cinematografic în Lovers and Other Strangers, un film din 1970 regizat de Cy Howard. Primul rol important în film al regretatei actrițe Diane Keaton a fost în celebrul The Godfather regizat de Francis Ford Coppola. Ea a interpretat-o pe Kay Adams, partenera și cea care a devenit soția lui Michael Corleone, personajul jucat de către Al Pacino. Pelicula a avut la bază romanul scris de Mario Puzo, iar ea nu a citit cartea înainte să dea audiție pentru rol, astfel că nu știa despre ce urma să fie în film. Actrița și-a reluat rolul și în cele două continuări ale filmului.

„Cred că cel mai amabil lucru pe care l-a făcut cineva vreodată pentru mine… este că am fost distribuită pentru a juca în The Godfather și nici măcar nu l-am citit. Nu știam absolut nimic. Pur și simplu dădeam audiții. Cred că a fost uimitor pentru mine. Și apoi a trebuit să citesc cumva cartea”, spunea Diane Keaton pentru People în 2022.

Diane Keaton a fost răsplătită cu un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal pentru prestația din Annie Hall, filmul din 1977 regizat de Woody Allen. A mai fost nominalizată la Oscar pentru rolurile din Reds (1981), Marvin’s Room (1996) și Somethings Gotta Give (2003).

Diane Keaton a mai jucat în drame, cum ar fi Looking for Mr Goodbar, Shoot the Moon și The Good Mother, dar și în comediile Baby Boom, Father of the Bride, The First Wives Club și Book Club. A publicat mai multe memorii, mai exact Then Again (2011), Let’s Just Say It Wasn’t Pretty (2015) și Brother and Sister (2020), care au fost un succes. S-a impus și ca regizoare. A semnat regia pentru episoade din serialele China Beach și Twin Peaks și pentru lungmetrajele Unstrung Heroes (1995) și Hanging Up (2000), în care a jucat alături de Meg Ryan și Lisa Kudrow. A produs serialul Pasadena și lungmetrajul Elephant din 2003, scris și regizat de Gus Van Sant, inspirat de serialul Columbine.

Întrebată în 2020 de către Vulture care sunt proiectele ei preferate, Diane Keaton a răspuns: „Sincer, poți crede că este siropos, dar îmi plac filmele Father of the Bride. Au fost atât de emoționante.”

În 2017, Diane Keaton a primit de la Institutul American de Film un premiu pentru întreaga carieră. În luna decembrie a anului 2024, actrița a lansat primul ei single, un cântec festiv numit First Christmas.

Diane Keaton nu s-a căsătorit niciodată și a lăsat în urmă doi copii adoptați, o fiică pe nume Dexter și un băiat pe nume Duke. În 2008, actrița povestea cu sinceritate despre felul în care percepe maternitatea: „A fi mamă n-a fost un impuls de nestăpânit, ci mai degrabă un gând care m-a urmărit mult timp. Așa că am făcut pasul și m-am aruncat în necunoscut”, spunea Diane Keaton pentru Ladies Home Journal

Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau surprinși în ipostaze pasionale pe un iaht

Foto: Profimedia, Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
