Ce a mărturisit Vlad Gherman despre Cristina Ciobănașu, la 2 ani de când s-au despărțit: "Am fost sceptic la început..."

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. La începutul lunii februarie a anului 2021, au anunțat că se despart, după 9 ani de relație. După separare, amândoi și-au refăcut viețile sentimentale. Actrița este împreună cu Alexandru Mureșan, iar actorul formează un cuplu cu Oana Moșneagu.

Chiar dacă s-au despărțit, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu nu au rupt orice fel de legătură, ci au continuat să lucreze împreună și să fie colegi în diferite seriale de televiziune. Într-un interviu pentru VIVA!, actorul a dezvăluit cum se înțelege acum cu fosta lui parteneră, la 2 ani de când s-au separat, dar și ce credea la început despre dorința de a rămâne prieteni, după cum au spus amândoi atunci când au anunțat despărțirea.

„Într-adevăr, eu am fost sceptic la început în raport cu acest lucru. Da, știam că voi continua să lucrez cu ea (Criss) în serialul „Adela” sau pentru emisiunea de pe „Happy Channel”, dar mă gândeam că asta mă va face să trec și mai greu peste relația noastră. S-a dovedit că nu a fost așa, din contră. Faptul că am continuat să lucrăm împreună și că nu a fost o ruptură totală post-despărțire m-a ajutat să mă vindec mult mai repede și sănătos. Da, acum, la doi ani de la evenimentul ăla, suntem prieteni; ne ajutăm când putem, ne sfătuim în privința anumitor lucruri și continuăm să lucrăm împreună.”

Vlad Gherman a vorbit și despre începutul poveștii de dragoste cu Oana Moșneagu. În cazul lor, actorul a fost cel care a făcut primul pas, iar lucrurile au decurs natural între cei doi.

„Cred cu tărie că, după orice relație, indiferent de durata ei, e sănătoasă o perioadă de conștientizare și „procesare”, o perioadă în care să stai tu cu tine și să reevaluezi tot ce s-a întâmplat. Eu am trecut prin perioada aia și, dintr-un punct, am trecut chiar cu Oana prin ultima parte a acelei perioade, tocmai pentru că și ea trecuse printr-o despărțire. Treptat, am început să ne dăm seama că suntem pe aceeași lungime de undă și… cred că eu am fost cel care și-a luat inima în dinți și i-am propus Oanei să încercăm. Ea evident că nu mi-a putut rezista și m-a sărutat pătimaș și aia a fost (glumesc), deși… chiar sunt irezistibil. Aoleu, numai prostii spun aici! Totul s-a întâmplat natural și uite-ne aici!”, a declarat Vlad Gherman pentru VIVA!.