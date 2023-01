Oana Moșneagu, mărturisiri despre operațiile estetice: „Nu cred că am nevoie”

Oana Moșneagu este activă pe rețelele de socializare și deseori le răspunde fanilor la diferite curiozități. Ea se numără printre cele mai apreciate actrițe și este cunoscută publicului larg pentru rolurile pe care le-a interpretat în seriale de televiziune, printre care „Fructul Oprit” și „Adela.” Are o relație apropiată cu urmăritorii și împărtășește deseori cu aceștia momente din viața ei, atât din cea personală, cât și profesională.

Recent, în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri de pe Instagram, fanii ei au avut diverse curiozități. Oana Moșneagu a fost luată prin surprindere de o întrebare din partea unei persoane care și-a dorit să afle dacă actrița are o intervenție estetică la nivelul buzelor. Vedeta nu a evitat deloc să răspundă și a dezvăluit faptul că nu a apelat până acum la medicul estetician.

„Nu am umblat în această zonă. De fapt, nu am umblat pe nicăieri. Deși aș umbla în niște locuri, dar aici se vede la lumina asta, dar nu încă. Nici nu cred că am nevoie”, a povestit Oana Moșneagu pe contul personal de Instagram.