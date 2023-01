Câți bani ar primi concurenții de la Survivor România 2023 în timpul emisiunii

Survivor România 2023 a început cu forțe proaspete, iar noii concurenți au trăit deja primele experiențe în jungla din Dominicană. Cele două echipe se luptă cu toate puterile pentru a căștiga imunitatea, dar și premiile la fiecare final de probă. În următoarele luni, concurenții vor trece prin momente extrem de dificile și se vor adapta unor condiții grele de trai.

Potrivit Fanatik.ro, concurenții de la Survivor România 2023 ar primi sume semnificative de bani pe perioada filmărilor. Carmen Grebenișan ar primi cea mai mare remunerație din rândul concurenților, depășind suma de 5.000 de euro. De asemenea, un alt concurent din echipa Faimoșilor, Jorge , ar primi 1.000 de euro pe săptămână.

Prima săptămână de la Survivor 2023 a fost una plină de adrenalină, dar și de surprize. Toți colegii din echipa Faimoșilor l-au votat pe Gheboasă pentru eliminare, după ce acesta i-a rugat să-l propună pentru a se întoarce acasă. De asemenea, DOC și Maria Constantin au fost propuși, la rândul lor, pentru eliminare. În urma voturilor, Maria Constantin a fost eliminată din competiție.

„A fost o experiență wow pentru mine. Cred că am învățat câte ceva de la fiecare coleg de-al meu în parte. Sunt fericită că am avut parte de o astfel de o experiență. De asemenea, cred că mi-am demonstrat suficient de multe lucruri chiar și într-o săptămână. Ceea ce nu știu oamenii de acasă e că aici parcă timpul trece mult mai greu. Mă bucur că poate am fost de folos cu ceva. Asta este, mă duc acasă, la familie”, a spus Maria Constantin după ce a aflat că trebuie să plece acasă.