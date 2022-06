Cătălina Ponor s-a căsătorit. Primele imagini de la cununia civilă

Cătălina Ponor s-a căsătorit cu Bogdan Jianu. Cununia civilă a avut loc sâmbătă, 18 iunie, în Constanța, iar cei doi au celebrat acest moment important pentru ei alături de familie și de prietenii apropiați.

Anunțul conform căruia Cătălina Ponor s-a căsătorit a fost confirmat și de către fosta gimnastă, care a împărtășit cu urmăritorii de pe Instagram o imagine alături de soțul ei, Bogdan Jianu, făcând astfel și câteva declarații sumare despre cununia lor civilă. Pentru această ocazie, Cătălina Ponor a purtat o rochie albă, cu umerii goi, semnată Rhea Costa.

La cununia civilă au participat și câteva vedete, printre care Elvira Deatcu și Carmen Tănase, dar și nume cunoscute din sportul românesc, cum ar fi Andreea Răducan, Monica Roșu, Daniela Silivaș, Mariana Bitang și Octavian Bellu.

Actrița Elvira Deatcu a publicat o imagine în care este alături de Cătălina Ponor și Bogdan Jianu.

De asemenea, și Andreea Răducan a împărtășit o serie de imagini de la cununia civilă a Cătălinei Ponor.

Cătălina Ponor a fost mereu extrem de discretă cu viața ei personală. În august 2020, a anunțat că s-a logodit cu actorul și regizorul Bogdan Jianu. La acea vreme, fosta gimnastă a publicat o imagine cu inelul de logodnă pe care l-a primit de la partenerul ei.

„Astăzi am avut parte de cea mai mare surpriză din viața mea! Am spus „Da” bărbatului cu care vreau să îmi petrec toată viața. Te iubesc, @bogdan_ristea_jianu” , a scris la vremea respectivă pe Instagram Cătălina Ponor.

Cătălina Ponor și Bogdan Jianu se cunosc din 2005 și formează un cuplu din 2018. În februarie 2020, Cătălina Ponor a făcut primele declarații despre relația pe care o are cu Bogdan Jianu.

„Da, este adevărat. Nu știu exact de când suntem împreună, cam de un an și jumătate. Nu vreau să vorbesc despre așa ceva, de asta se numește viață personală”, a declarat Cătălina Ponor pentru VIVA! .

Cu toate că au fost destul de rezervați cu privire la relația lor, Cătălina Ponor a publicat în iunie 2019 o fotografie cu Bogdan Jianu, alături de un mesaj special cu ocazia aniversării lui.

„Aproape 14 ani în care am învățat multe, ai fost lângă mine, am crescut cu tine, m-ai încurajat, m-ai ridicat și chiar dacă am căzut tot acolo ai fost și pentru asta îți mulțumesc! La mulți ani Bog, să îți dea Dumnezeu tot ceea ce îți dorești și încă pe atât, sănătoși și fericiți!”.