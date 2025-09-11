Cătălin Scărlătescu, primele declarații după zvonurile că s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: „Mie nu îmi merge personal”

După trei ani de relație, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru ar fi decis să meargă pe drumuri separate, iar celebrul chef a oferit primele declarații despre această presupusă despărțire. Deși cuplul părea extrem de unit, iar cererea în căsătorie părea să marcheze un pas spre altar, lucrurile s-ar fi schimbat între timp.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-ar fi despărțit

Conform surselor mondene, relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru ar fi ajuns la final. Cei doi s-ar fi despărțit la începutul verii, conform Cancan.ro.

Cu toate acestea, pe paginile de social media ale celor doi încă există imaginile pe care le-au postat de-a lungul relației, inclusiv cele în care apar în ipostaze romantice.

Potrivit aceleiași surse, Cătălin Scărlătescu ar avea deja o altă relație. Pe noua iubită o cheamă Elena, are 27 de ani, este arhitectă și e originară din Focșani. Aceasta ar fi fost surprinsă alături de celebrul chef chiar și la filmările emisiunii MasterChef de la PRO TV, dar și în Delta Dunării, acolo unde Cătălin Scărlătescu deține o casă de vacanță.

Cătălin Scărlătescu, primele declarații după presupusa despărțire

În prezent, chef-ul pare să fie într-o perioadă relaxantă și plină de planuri de vacanță, după ce a fost în mijlocul zvonurilor:

„Extraordinar de bine!… De fapt, mie nu îmi merge personal, mie îmi merge Intercity. Trenul personal merge încet, (…). Toată vara asta am stat la Vama Veche, unde-s ca acasă. Acum am fost în Deltă, unde am casă, deci tot ca acasă. Abia poimâine plec și eu în vacanță în Sicilia, cu niște prieteni”, a declarat el pentru unica.ro.

Contactată pentru a comenta zvonurile, în luna aprilie, Doina Teodoru a ales să nu clarifice situația. Fără să infirme sau să confirme despărțirea, actrița a oferit un răspuns evaziv:

„Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Ca el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri, mulțumesc de telefon, seară bună!”, a declarat aceasta pentru Playtech.

Cătălin Scărlătescu a avut o atitudine similară, optând pentru discreție totală atunci când a fost întrebat despre starea actuală a relației.

Cei doi s-au logodit

„Știți cât de mult îmi doresc eu și cât de mult îmi place să vorbesc despre viața mea privată?! Nu o să primiți niciodată un răspuns. Viața mea este viața mea, așa cum e ea. Viața privată pe care o am trebuie să rămână privată”, a afirmat juratul MasterChef pentru aceeași sursă.

Relația celor doi a intrat în atenția publicului mai ales după participarea la emisiunea „Asia Express”, unde au demonstrat că pot forma o echipă competitivă și unită, în ciuda personalităților puternice. Scărlătescu a povestit, într-un episod din podcastul lui Cătălin Măruță, cum a decurs momentul logodnei:

„Inelul l-a primit. I l-am dat de ceva timp. Da (n.r. – anul acesta). Aici, în București, la un restaurant. Ne întorsesem de la Roma, tocmai eram pe ceartă, pe scandal, așa e la noi. Începe cearta, e ceartă, nene. Suntem două firi foarte, foarte asumate. Eu vreau ceva, ea vrea altceva, suntem diferiți total.”

