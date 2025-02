Doina Teodoru, dezvăluiri surprinzătoare despre nunta cu Cătălin Scărlătescu: „Cu siguranță”

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu sunt împreună de aproape patru ani, iar anul trecut, îndrăgitul chef a decis să facă pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie. Cu toate acestea, evenimentul mult așteptat nu va avea loc prea curând, spre surprinderea fanilor lor.

Recent, Doina Teodoru a vorbit despre planurile sale pentru acest an și a lămurit că nunta nu este pe lista priorităților sale. Cu toate acestea, actrița are planuri mari pentru anul acesta din punct de vedere profesional.

În ceea ce privește o posibilă nuntă în viitorul apropiat, Doina a fost categorică: „Nunta nu se va întâmpla anul acesta, cu siguranță nu. Pentru că nu se întâmplă, asta e”.

Cătălin Scărlătescu, care a făcut cererea în căsătorie anul trecut, a oferit și el câteva detalii despre momentul special. Într-o discuție cu Cătălin Măruță, în cadrul podcastului său, chef-ul a povestit cum s-a desfășurat totul și a menționat că decizia finală privind nunta rămâne în aer.

Când vine vorba despre planurile de căsătorie, celebrul bucătar nu pare grăbit: „Dacă e să vină ceva, o să vină. Am mai avut și eu așa din alea: Hai să mă-nsor, dar nu a fost să fie. Dacă nu se întâmplă lucruri în viață, mai bine că nu s-au întâmplat. Cineva mă protejează”.

Așadar, deși cererea în căsătorie a avut loc, fanii cuplului mai au de așteptat până când vor vedea o nuntă între cei doi. Până atunci, atât Doina, cât și Cătălin, se concentrează pe carierele lor și își trăiesc relația fără presiunea unui eveniment iminent.

Cătălin Scărlătescu a dezvăluit recent că Doina Teodoru avea o altă relație atunci când s-au cunoscut.

„Pe Doina am cunoscut-o în Vama Veche. Doina, pe vremea aia, era cu fostul ei iubit. Eu eram cu… nu știu dacă pot să zic fosta. În momentul respectiv, eram singur. Am văzut-o și atât. Cineva mi-a zis: ‘Doina Teodoru, mare actriță’. Am niște prieteni acolo, care au un restaurant, toată lumea m-a văzut acolo. Fiind iubita cuiva, pe cuvânt îți spun, nu m-am uitat în niciun fel, în nicio direcție. După care ne-am întâlnit, la o petrecere, la cineva acasă și atunci am făcut eu poză cu ea. Prima poză. Nici în momentul ăla nu pot să spun că s-a întâmplat ceva. După care am fost la o onomastică și era Doina Teodoru acolo. Și s-a aplecat să-mi spună ceva la ureche și a rămas acolo”, a povestit Scărlătescu în podcastul lui Cătălin Măruță.