Cătălin Scărlătescu, mesaj amuzant pentru iubita lui, Doina Teodoru

Cătălin Scărlătescu este discret când vine vorba despre viața lui amoroasă. Acesta și-a păstrat relația pe care o are cu actrița Doina Teodoru departe de ochii publicului și a vorbit rar despre povestea lor de dragoste.

Cătălin Scărlătescu a reușit să surprindă pe toată lumea cu o postare pe care a publicat-o pe contul personal de Instagram. Juratul emisiunii Chefi la cuțite a împărtășit cu fanii lui o fotografie în care e alături de Doina Teodoru. Imaginea a fost însoțită de o poezie amuzantă, dedicată partenerei sale, care nu a putut trece neobservată. Versurile i-au amuzat pe urmăritorii cunoscutului chef.

Într-un interviu pentru revista VIVA!, Cătălin Scărlătescu a făcut dezvăluiri despre cum a început relația dintre el și Doina Teodoru.

„Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași. Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poză, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă… Și oamenii din jur cumva ne-au împins unul într-altul. Ai mei pe o parte, ai ei pe o parte și uite așa… s-a nimerit, a venit natural”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru VIVA!.