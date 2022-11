Cătălin Scărlătescu, declarație neașteptată despre relația cu Doina Teodoru. De ce nu vrea celebrul chef să se căsătorească

Cătălin Scărlătescu este discret când vine vorba despre viața lui amoroasă. Pentru o perioadă, acesta și-a păstrat relația pe care o are cu actrița Doina Teodoru departe de ochii publicului și a vorbit rar despre povestea lor de dragoste, dar surprind ocazional cu imagini inedite pe rețelele de socializare în care apar în ipostaze romantice.

De mai bine de un an, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz și toată lumea este curioasă când vor face pasul cel mare, spre căsătorie.

Celebrul chef, în vârstă de 50 de ani, și-a dezamăgit însă fanii cu cele mai recente declarații, recunoscând că în acest moment nu are de gând să se căsătorească, deși este foarte fericit în relația cu Doina Teodoru.

Extrem de îndrăgit de fanii emisiunilor de cooking la care participă la Antena 1, Cătălin Scărlătescu a preferat până acum să nu vorbească despre relațiile sale.

Într-un interviu pentru Antena Stars, Cătălin Scărlătescu a vorbit despre relația pe care o are cu fosta concurentă de la „iUmor”, făcând și câteva declarații surprinzătoare despre planurile lor de viitor.

Într-un alt interviu, pentru revista VIVA, Cătălin Scărlătescu a făcut dezvăluiri și despre cum a început relația dintre el și Doina Teodoru.

„Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași.Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poză, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă… Și oamenii din jur cumva ne-au împins unul într-altul. Ai mei pe o parte, ai ei pe o parte și uite așa …s-a nimerit, a venit natural”, a declarat, pentru Viva!, Chef Cătălin Scărlătescu.