Cătălin Scărlătescu și iubita lui, Doina Teodoru, imagini din vacanța în Grecia

Cătălin Scărlătescu și iubita lui, Doina Teodoru, formează de ceva timp un cuplu. Deși inițial au preferat să-și țină relația departe de ochii publicului și să fie discreți, acum au început să împărtășească cu fanii fotografii în ipostaze romantice și să vorbească despre povestea lor de dragoste.

Cătălin Scărlătescu și iubita lui, Doina Teodoru, care este actriță, au fost plecați într-o vacanță scurtă. Cei doi au ales să petreacă în Grecia câteva zile și, spre încântarea urmăritorilor de pe rețelele de socializare, au publicat și câteva imagini din această călătorie romantică.

De asemenea, celebrul chef a postat și o imagine împreună cu partenera lui, Doina Teodoru, în timp ce se bucură de un picnic romantic.

Pe lângă aprecieri, Cătălin Scărlătescu a primit și o mulțime de mesaje de la fani, care au fost încântați de imaginile cu el și iubita lui. „Super cuplu!”, „Sunteți frumoși”, „Sunteți oameni frumoși, naturali și spontani!”, „Sunteti minunați!”, „Viață fericită să aveți!”, „Un cuplu frumos”, „Sunteți superbi. Tot binele din lume”, sunt câteva dintre comentariile primite pe Instagram de juratul emisiunii „Chefi la cuțite.”

Într-un interviu pentru VIVA!, Cătălin Scărlătescu a făcut dezvăluiri despre cum a început relația dintre el și Doina Teodoru.

„Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași. Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poză, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă… Și oamenii din jur cumva ne-au împins unul într-altul. Ai mei pe o parte, ai ei pe o parte și uite așa… s-a nimerit, a venit natural”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru VIVA!.