Când și unde va avea loc cununia religioasă a Simonei Halep cu Toni Iuruc

Simona Halep și Toni Iuruc formează un cuplu de patru ani și s-au logodit în vara anului trecut. Sportiva și omul de afaceri s-au căsătorit civil pe 15 septembrie 2021, la Constanța, orașul său natal, într-un cadru de poveste. Petrecerea de cununie a avut la clubul Fratelli, locul deținut de nașii sportivei și, totodată, locul unde aceasta s-a întâlnit pentru prima dată cu Toni Iuruc.

Cei doi au sărbătorit cununia cu o petrecere privată, având alături familia și apropiații, precum și 300 de persoane. Au fost invitați să cânte Loredana și Dan Bittman, dar și o formație specializată în muzică tradițională. La nunta dintre Simona Halep și Iuruc au participat mulți sportivi și foști sportivi de top ai României, precum Ilie Năstase, Gheorghe Hagi sau Florin Răducioiu.

În ceea ce privește ținutele, Simona Halep a ales să poarte la nuntă două rochii – una bej pentru ceremonia civilă, cu o broderie în partea de sus, și una albă pentru petrecere, o ținută foarte elegantă, cu un detaliu inedit – o fundă neagră în zona bustului, ale cărei panglici atârnau până în partea de jos a rochiei.

Simona Halep nu și-a ascuns relația cu Toni Iuruc, alături de care s-a afișat cu diferite ocazii, a păstrat discreția în legătură cu relația lor și cu viitorul pe care îl planifică împreună. În schimb, sportiva a declarat în repetate rânduri că și-ar dori la un moment dat să întemeieze o familie și să aibă mulți copii, atunci când tenisul nu va mai fi principala sa prioritate.

Conform presei mondene, marele eveniment este programat a avea loc în toamna acestui an, mai exact pe 13 noiembrie, iar locul ales de cei doi este Cazinoul din Sinaia.

Contactat de FANATIK, Toni Iuruc a confirmat informaţia legată de ceremonia religioasă, însă nu a dorit să ofere prea multe detalii.

„Mulţumesc pentru urările de casă de piatră. Da, informaţia este corectă. În noiembrie, facem nunta la Sinaia. Sperăm să fie ceva cu totul deosebit pentru noi, dar nu vreau să vorbesc mai mult. Este viaţa noastră privată. Dacă vreţi să discutaţi de tenis, vă rog s-o întrebaţi pe Simona. Ea se ocupă de partea de tenis, ea este specialista, campioana familiei”, a declarat Toni Iuruc, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Simona Halep a vorbit cu mai multe ocazii despre faptul că la un moment dat ar vrea să aibă mulți copii. Și acum, sportiva a mărturisit că își dorește să devină mamă.

„Dacă pot visa, eu îmi doresc trei copii, dar cred că vor fi doi. Nu am timp pentru trei copii. Anul viitor va fi nunta tradiţională, cea de la biserică. Am timp suficient să aleg rochia de mireasă, un an mai exact! Încă nu știu de care să îmi iau. Acum sunt fericită. Nu mai sunt speriată, acum câţiva ani spuneam că nu aş putea fi o soţie bună, dar se pare că sunt.”, declara anul trecut Simona Halep.