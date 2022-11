Când are loc premiera emisiunii America Express. Dezvăluirea a fost făcută de Andreea Bălan

Cel mai greu reality show din România a ajuns în cel de-al cincilea sezon pe un alt continent. Asia Express se transformă în America Express. Drumul Aurului a dus 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7.000 de kilometri, filmările având loc în vara acestui an.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din mediul online, și mama ei, Mihaela, sunt vedetele care au pornit pe Drumul Aurului în competiția pentru mult râvnitul titlu de câștigător al celui mai spectaculos reality show din România.

Fanii emisiunii mai au puțin de așteptat până la difuzarea acesteia. Andreea Bălan a răspus la mai multe întrebări din partea fanilor într-un vlog, pe care l-a publicat pe contul ei de YouTube, iar atunci când un fan a întrebat-o când începe „America Express” la Antena 1, artista a dezvăluit că show-ul va avea premiera în ianuarie 2023.

„America Express va apărea în ianuarie. De-abia aștept să apară. Noi, concurenții, vom vedea primul în premieră episod în decembrie, așa că mai este puțin și o să-l vedea și din ianuarie o să vedeți patru zile pe săptămână timp de 10 săptămâni America Express, cele trei țări, Mexic, Guatemala și Columbia, superi aventuri. O să vedeți cât am rezistat, până când și ce am câștigat, asta dacă am câștigat”, a declarat Andreea Bălan în vlog-ul ei.