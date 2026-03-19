Băiețelul Ilonei Brezoianu a împlinit 4 luni. Ce imagine specială a dezvăluit actrița cu această ocazie

Actrița dezvăluie rar imagini cu fiul ei, însă marchează anumite momente importante din viața acestuia.

  Actualizat 19.03.2026, 09:00, de Andreea Ilie
Ilona Brezoianu și partenerul ei de viață au devenit recent părinți. Ilona Brezoianu a devenit mamă pentru prima dată, marți, 18 noiembrie, la ora 12:25! Jurata de la „Te cunosc de undeva” a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos, de nota 10. Mai mult, soțul actriței a intrat alături de soția sa în sala de naștere.

Ilona Brezoianu se poate declara o mamă fericită, iar băiețelul ei crește pe zi ce trece. Actrița dezvăluie rar imagini cu fiul ei, însă marchează anumite momente importante din viața acestuia.

Ilona Brezoianu a postat o imagine rară cu băiețelul ei, care a împlinit 4 luni, dar a ales să dezvăluie doar o mânuță a copilului, cunoscută fiind decizia actriței de a proteja intimitatea celui mic.

„Cineva face azi 4 luni”, a scris Ilona Brezoianu pe Instagram.

Ilona Brezoianu, despre experiența maternității

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cei doi și-au unit destinele în vara anului 2024 în cadrul unei ceremonii intime și deosebite. Evenimentul, înconjurat de prieteni și familie, a fost plin de emoție și bucurie.

De atunci, Ilona și Andrei împărtășesc cu discreție imagini și frânturi din noua lor viață, de la scene liniștite din casă până la micile provocări ale rutinei.

Actrița nu și-a pierdut simțul umorului, așa cum multă lume o știe și s-a fotografiat după ce și-a aplicat un filtru glam, în care apărea machiată și cu un prosop pe cap, cu scopul de a masca oboseala acumulată în ultima perioadă.

„Așa mi-aș dori să arăt, da’ nu e cazu, că am cearcăne până la genunchi. Așa că mă duc la masaj”, a povestit ea pe rețelele de socializare.

Deși recunoaște că oboseala își face simțită prezența, Ilona a povestit la Super Neatza de Weekend că are un sprijin neprețuit în Andrei.

Ilona Brezoianu, mesaj de revoltă pe rețelele de socializare

Ilona Brezoianu a vorbit pe rețelele de socializare despre un lucru care a revoltat-o, atrăgând atenția asupra stereotipurilor din societatea românească.

Mai exact, actrița a văzut un anunț de pe un grup din mediul online, în care o tânără a publicat o fotografie cu ea, explicând că își caută un job ca bonă.

Comentariile pe care le-a primit tânăra nu numai că nu aveau legătură cu anunțul, ci erau foarte jignitoare la adresa acesteia.

„Într-un anunț pe un grup, o tipă tinerică, frumușică spune că își caută un job de bonă… Evident cu o poză.. În comentarii femeile spun că n-ar angaja-o, că e pericol pentru soț sau că ar fi mai preocupată de cum arată decât de copii. Asta pentru că tipa era aranjată. Băh, ce naiba e în neregulă cu oamenii ăștia care comentează așa ceva? în ce lume trăim??? Io’s din ce în ce mai șocată… România 2026”, a scris Ilona Brezoianu, pe Instagram.

