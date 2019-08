Ashley Graham este admirată de fani pentru o fotografie nud, după ce a anunțat că este însărcinată

Ashley Graham a postat ieri pe Instagram o fotografie nud, în care observăm schimbările prin care a trecut corpul ei de când a rămas însărcinată. Modelul în vârstă de 31 de ani a scris alături de imagine „La fel, dar diferit.” Fanii și-au exprimat aprecierea și admirația pentru Ashley, care este cunoscută pentru modul în care inspiră tinerele și femeile să-și iubească propriul corp, inclusiv cu forme și vergeturi.

„Asta este ceea ce fetele au nevoie să vadă. Avem nevoie de asta ca o referință pentru ceea ce înseamnă real. Femei tinere și bătrâne. Mulțumim!” a scris un fan în secțiunea de comentarii, în timp ce altul a adăugat: „Femeile reale au forme… vergeturile reprezintă diferite etape ale vieții. Iubește ceea ce ești.”

Ashley Graham nu este singura celebritate care militează pentru body positivity. Kourtney Kardashian a postat săptămâna trecută o fotografie needitată, în costum de baie, alături de descrierea: „Îmi iubesc micile linii” (referindu-se la vergeturile de pe coapse). Starul din Keeping Up with the Kardashians a spus recent că își dorește să deschidă site-ul de lifestyle Poosh, pentru a discuta diverse subiecte controversate.

„Am vrut să am un spațiu unde să pot deschide o conversație – unde în loc să judecăm și să spunem aceasta este calea, site-ul să ofere lucruri despre care să învățăm. Am învățat atât de multe lucruri de când am început să lucrez la Poosh, chiar și despre subiecte pe care mi-aș fi dorit să le cunosc dar nu am avut timp să mă documentez. Aflăm atât de multe și vrem să împărțim cunoștințele”, a declarat Kourteney într-un interviu.

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

