Anna Wintour i-a dezvăluit lui Kendall Jenner cum a fost cea mai proastă întâlnire romantică din viața ei

Anna Wintour a vorbit deschis despre viața personală în cadrul unei ediții speciale Go Ask Anna, o emisiune în care cititorii Vogue au ocazia de a-i pune întrebări, chiar și mai personale celebrului redactor șef al revistei. Ea a dezvăluit care a fost cea mai dezastruoasă întâlnire romantică pe care a avut-o.

Invitatul special al emisiunii a fost Kendall Jenner, care a întrebat-o: „Anna, care a fost cea mai frumoasă și cea mai proastă întâlnire romantică din viața ta?”

Ea a început să vorbească mai întâi despre cele mai frumoase întâlniri, acelea în care a petrecut timp alături de cei doi copii ai săi. „În ceea ce privește cea mai frumoasă întâlnire a mea, ar trebui să aleg între a merge la teatru cu fiica mea sau să merg la un meci de tenis cu fiul meu”, a răspuns Anna.

În cazul celei mai proaste întâlniri, Anna a declarat că a fost cu un bărbat cu care s-a întâlnit acum mai bine de 40 de ani. „Cea mai dezastruoasă întâlnire a mea a fost în anii ’70, când eram foarte interesată de un tânăr care era scriitor, iar el întotdeauna era arestat, mergea la închisoare și primea comentarii negative din partea presei. Tatăl meu, care a fost redactor al unui ziar, nu a fost niciodată interesat de iubiții mei și m-a întrebat dacă îl poate cunoaște”, a povestit Anna.

Cei trei au avut parte de o întâlnire „extrem de inconfortabilă” în cadrul unei cine. Tatăl Annei a avut și o propunere pentru iubitul ei de la acea vreme. „Tata i-a spus iubitului meu: „Știu că te interesează politica. Ai vrea să mergi în America și să vorbești despre viitoarele campanii electorale?” Desigur, el a fost uimit și imediat a răspuns că va merge, iar a doua zi el a plecat și nu l-am mai văzut niciodată!”

Un fan a mai întrebat-o pe Anna și care sunt alegerile sale din filmele de anul acesta nominalizate la Oscar: „Anna, nu am văzut aproape niciun film nominalizat anul acesta la Oscar. Dacă ar fi să mă uit la unul, care ar fi acela?” Întrucât a fost „destul de greu” să aleagă un singur film pe care îl apreciază, ea a ales două. „Primul ar fi The Farewell, o poveste minunată despre o femeie care trebuie să treacă peste moartea bunicii sale. Iar al doilea, care are mai multe nominalizări și deja a câștigat câteva premii este Parasite.”

