Angus T. Jones, greu de nerecunoscut în ultima sa apariție publică. Cum a fost surprins actorul din „Two and a Half Men”

Angus T. Jones, actorul din Two and a Half Men, a fost văzut recent ieșind la cină în Los Angeles, în prima sa apariție publică după aproape un an. Fostul copil -vedetă, acum în vârstă de 28 de ani, a fost surprins alături de fratele său mai mic, Otto, la o cină în San Gabriel Valley din Los Angeles.

Angus T. Jones, de nerecunoscut

Angus T. Jones , cunoscut mai ales pentru că l-a interpretat pe Jake Harper în serialul de succes al CBS, era aproape de nerecunoscut cu o căciulă gri, ochelari și o barbă lungă și stufoasă, care a crescut semnificativ de când a fost văzut ultima dată în public, în august 2021. Cei doi frați păreau fericiți și relaxați în timp ce se bucurau de o cină la Gen Korean BBQ House, un restaurant popular din Glendale.

Angus T. Jones era îmbrăcat grunge, dar casual, într-un tricou pe care l-a asortat cu pantaloni scurți negri și adidași. Actorul și-a descoperit pasiunea la o vârstă fragedă, după ce a fost distribuit ca unul dintre personajele principale din serialul de comedie de lungă durată, alături de vedetele TV Charlie Sheen și Jon Cryer.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Angus T. Jones, cel mai bine plătit copil-vedetă

La apogeul carierei sale, Angus T. Jones a fost cel mai bine plătit copil-vedetă de televiziune timp de mulți ani, câștigând 350.000 de dolari pe episod până în 2012, când a părăsit serialul din cauza convingerilor religioase, după ce și-a redescoperit credința creștină. Datorită performanțelor lui în serialul de succes, acesta a câștigat două premii Young Artists Awards și un premiu TV Land Award în cei zece ani petrecuți în distribuție.

În prezent, se estimează că are o avere de aproape 20 de milioane de dolari, potrivit rapoartelor. De când a părăsit serialul, care și-a încheiat cei 12 ani de existență în 2015, Jones a stat în mare parte departe de lumina reflectoarelor. A continuat să câștige alte roluri mici în filme înainte de a obține rolul lui Jake, un tânăr copil crescut de tatăl său divorțat, jucat de Jon Cryer, și de unchiul său, interpretat de Charlie Sheen.

Angus T. Jones nu a mai avut niciun rol actoricesc de când a apărut în serialul web Horace and Pete al lui Louis C.K. în 2016, dar a declarat anterior, într-un interviu la acea vreme, că „ușa este cu siguranță încă deschisă” pentru el.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro