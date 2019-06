Angelina Jolie va scrie lunar pentru o publicație internațională renumită

Edward Felsenthal, redactorul șef și directorul Time, a anunțat ieri că actrița face parte din echipa revistei, revenindu-i funcția de editor colaborator. Potrivit Time, Angelina Jolie va aborda o mulțime de subiecte de interes larg, precum drepturile omului. Nu este prima dată când Angelina scrie pentru Time. În aprilie, actrița a publicat un articol despre rolul femeilor în promovarea păcii din Afghanistan.

Articolele lui Jolie vor apărea în fiecare lună pe platformele globale Time, iar fanii le pot citi chiar de acum. Primul său articol se intitulează „Angelina Jolie: What We Owe Refugees” și vorbește despre modul în care diferența dintre refugiați și migranți a fost cumva blurată și politizată. „Anumiți lideri folosesc în mod interschimbabil termenii refugiat și migrant, dar și retorica ostilă care instigă la ură împotriva persoanelor străine. Cu toții merită demnitate și să fie tratați corect. Sub legea internațională nu este o opțiune să primim refugiați, este o obligație. Este mai mult decât posibil să se asigure control și politici corecte în ceea ce privește imigrația, îndeplinindu-ne responsabilitatea de a ajuta refugiații”, a punctat Angelina.

Angelina Jolie a continuat prin a scrie că numărul de persoane strămutate a crescut de la 40 de milioane la 70 de milioane în cei 18 ani de când face parte din UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) și cere să se ia atitudine în acest sens: „Având în vedere că marcăm Ziua Internațională a Refugiaților pe 20 iunie, este o iluzie să credem că orice țară se poate retrage în spatele granițelor sale sperând că problema va dispărea.”

