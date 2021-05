Andreea Marin a publicat imagini inedite cu fiica ei. Cum arată acum Violeta

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că Andreea Marin are o relație extrem de apropiată cu fiica ei, Violeta, pe care o are din mariajul cu Ștefan Bănică.

Andreea Marin și-a luat prin surprindere fanii și a publicat pe rețelele de socializare două imagini cu fiica ei, însoțite de un mesaj special: „Fericirea mea are chipul ei.” Din fotografiile împărtășite de vedetă, se poate vedea că Violeta poartă un maiou alb, jeanși rupți, pantofi sport negri, precum și o geantă neagră.

Comentariile din partea fanilor nu au întârziat să apară, care au ținut să o complimenteze pe Violeta. „Superbă precum mama ei!”, „Minune de fată!!!”, „Foarte frumoasă! Așa mamă, așa fiică!”, „Ce domnișoară frumoasă!”, sunt câteva dintre comentariile primite de la fani.

Andreea Marin a dezvăluit ce planuri de viitor are Violeta în ceea ce privește cariera. Prezentatoarea TV a mărturisit că a fost surprinsă atunci când fiica ei i-a spus care este meseria pe care visează să o urmeze atunci când va fi mare. „Îmi doresc ca Violeta să devină o femeie sensibilă și capabilă să se lupte pentru drepturile ei și să le apere și pe ale celor care poate nu au această forță. De altfel, mi-a mărturisit de curând că își dorește să meargă la Drept. Sunt uimită! Îi place, în egală măsură, partea aceasta artistică a vieții, are de la ambii părinți să moștenească câte ceva, dar mă bucură realismul ei. Și-a dat seama de nişte lucruri”, a declarat Andreea Marin în cadrul unei emisiuni de la A7TV.

De asemenea, vedeta a povestit că Violeta deja se pregătește și se documentează cu privire la acest domeniu, în ciuda faptului că are o vârstă fragedă. Cât despre ceea ce își dorește Andreea Marin pentru fiica ei, prezentatoarea TV vrea ca Violeta să fie fericită. „Citește foarte mult în domeniu, deși are o vârstă destul de fragedă. Tot ce îmi doresc este să fie fericită. Nu îmi doresc să am un copil excepțional, perfect și așa mai departe. Mă bucur că e bună la școală, dar nu acesta e scopul meu în viață. Am ajuns acum într-un moment în care realizez că e atât de important să trăim fericirea, chiar dacă ea e trăită doar de frânturi în viața noastră. Asta îmi doresc pentru copilul meu: să fie echilibrat și fericit”, a adăugat Andreea Marin pentru sursa citată anterior.

