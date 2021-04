Andreea Marin face declarații surprinzătoare despre fostele căsătorii: „A fost o mare greșeală”

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute și apreciate personalități din televiziune. Deși fostele sale căsnicii au fost mediatizate, vedeta a păstrat întodeauna discreția, iar unele amănunte privind viața ei personală nu au fost făcute publice.

Andreea Marin a vorbit în emisiunea „Mădălin Ionescu Show” de la Metropola TV despre foștii săi soți. Prezentatoarea TV s-a căsătorit pentru prima dată atunci când avea o vârstă fragedă și în ciuda faptului că ea și partenerul ei de atunci țineau unul la celălalt, au decis totuși să se despartă. „M-am căsătorit în anul I de facultate, la 19 ani. A fost o dragoste foarte frumoasă, aș spune la prima vedere. O relație care a durat cam 7 ani. Îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că am avut această relație pentru că a fost constructivă. Am avut alături de mine un om serios, blând, bun. Drumurile noastre s-au îndepărtat la un moment dat când el a plecat să studieze un an și jumătate în străinătate. (…) M-am despărțit ținând foarte mult la acel om, și el la mine. Ne era clar că drumurile noastre au o altă direcție.”

Al doilea mariaj al Andreei Marin a fost cu Ștefan Bănică. Cei doi s-au căsătorit în 2006, iar în 2013 au anunțat că divorțează. Au împreună o fiică, Violeta, acum în vârstă de 13 ani. Prezentatoarea TV a ținut să menționeze că nu celebritatea a atras-o la Ștefan Bănică. „Eu nu m-am înrudit cu un om pentru că e cunoscut. Eram extrem de cunoscută și eu, pentru mine asta nu avea vreo relevanță. Nu exista nici o atracție pentru mine față de faptul că un om e cunoscut sau nu. Deloc. Pentru mine el este doar tatăl copilului meu și atât. Este singura calitate care mai contează astăzi pentru mine.”

Andreea Marin a fost căsătorită și cu fizioterapeutul Tuncay Ozturk timp de aproape trei ani, iar în 2016 au divorțat. Vedeta consideră această relație o greșeală și că nu a fost din răzbunare pentru fostul soț. „A treia căsătorie? O uităm! A fost o mare greșeală această a treia relație și prefer să o uit. Sunt un om cu capul pe umeri, nu mi-aș distruge viața doar din spirit de răzbunare față de cineva care pentru mine, la momentul acela, nu mai conta. Pentru că eu am decis să nu mai fiu în acea relație (cu Ștefan Bănică, n.r.). Deci, despre ce vorbim? N-am de ce să trăiesc în trecut. Eu, când am spus punct, e punct!”

În prezent, Andreea Marin trăiește o poveste de dragoste alături de Adrian Brâncoveanu, fostul consul al României în Libia, angajat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, și despre care spune că e cel mai important bărbat din viața ei. „Pentru primul soț (Cristian Gheorghiță, n.r.) am un respect special. Oamenii sunt așa cum sunt. Fiecare are modul lui de a privi viața și de a o trăi. Să ne înțelegem foarte bine, tot ce contează azi pentru mine este relația prezentă, copilul meu. Trecutul are relevanță doar pentru că a lăsat niște lecții de viață. Dar nu trăiesc deloc cu gândul la trecut. Cel mai important bărbat din viața mea este cel care este acum lângă mine. Azi sunt un om matur. Poate că în trecut, tocmai din această lipsă de maturitate și din cauza faptului că am muncit foarte mult și m-am dedicat foarte mult carierei… poate nu am fost nici eu destul de pregătită pentru o relație de lungă durată”, a declarat Andreea Marin în emisiunea de la Metropola TV

Foto: Facebook Andreea Marin

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro