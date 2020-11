Andreea Marin vorbește despre relația specială pe care o are cu fiica ei, Violeta

Andreea Marin are toate motivele să fie mândră de fiica ei, Violeta, pe care o are din căsătoria cu Ștefan Bănică Jr. și care în luna decembrie va împlini vârsta de 13 ani. Prezentatoarea TV a vorbit cu sinceritate despre relația lor, dar și pasiunile Violetei.

Andreea Marin a mărturisit într-un interviu pentru OK! Magazine că ea și fiica ei au o comunicare deschisă și că, deși are 12 ani, Violeta dă dovadă de maturitate. „Am norocul să am un copil tare bun la şcoală, care se ajută singur, cred că nici nu m-aş pricepe, sunt depăşită de priceperea ei. Dar sunt mereu atentă, prezentă la şcoală la nevoie, comunicăm, o sprijin, pentru mine educaţia e o bază foarte importantă pentru ca ea să ajungă ulterior pe picioarele ei. Îmi făceam griji, dar ea m-a liniştit, mi-a spus să nu mă îngrijorez, că nu suferă, se adaptează şi se descurcă, înţelege şi ştie că vremurile tulburi vor trece. Practic, ea m-a ajutat cu maturitatea ei.”

„E foarte precoce, practic, ea e cea mai mică din an, a mers în clasa întâi la 4 ani şi jumătate, a avut o curiozitate şi o energie specială, nu am putut să o ţin în loc. Îmi propusesem să o ţin 2 ani în acelaşi an când oboseşte, dar nu a fost cazul, îi mulţumesc lui Dumnezeu, cred că nici nu ar accepta, e prea ataşată de colegii ei”, a adăugat Andreea Marin pentru sursa menționată.

Întrebată dacă Violeta a pus-o până acum în vreo situație în care nu a știut să reacționeze, prezentatoarea TV a avut un răspuns surprinzător. „A căutat singură un curs online de… drepturi contractuale şi l-a găsit, la Harvard! Şi face asta în timpul ei liber, e pasionată şi mi-a spus că i-ar plăcea să devină avocat. M-am mirat, era o noutate absolută. Poate fi doar o fază, căci are doar 12 ani şi ceva, poate e o căutare, poate e mai mult, oricum, a-ţi cunoaşte drepturile în viaţă e esenţial”, a declarat Andreea Marin pentru OK! Magazine.

Prezentatoarea TV publică destul de des imagini cu fiica ei. Ba mai mult decât atât, în luna septembrie, cu ocazia premiilor UCIN 2020, Andreea Marin a venit însoțită de Violeta. La eveniment a fost prezent și Radu Ștefan Bănică, fiul în vârstă de 17 ani al lui Ștefan Bănică,

Andreea Marin a surprins pe toată lumea atunci când a anunțat în luna septembrie că va reveni oficial în televiziune. Ea prezintă emisiunea „Nu există nu se poate” pe TVR 2, ocazie prin care stă faţă în faţă cu oameni adevărați, în poveștile cărora privitorii se regăsesc negreșit. „Acolo, la TVR, se reclădește acum, cărămidă peste cărămidă, și oamenii care au fost strâns legați de istoria televiziunii naționale – din care ulterior au plecat mulți dintre cei ce sunt acum în media în privat – sunt primii care pot pune umărul acum, mai mult ca oricând. Mi s-a propus să creez un nou format cu care să mă întorc acasă, la TVR”, a declarat Andreea Marin la vremea respectivă.

Emisiunea a avut premiera pe 12 octombrie și poate fi urmărită de luni până joi pe TVR 2, de la ora 18:00.

Foto: Pagina de Facebook Andreea Marin

