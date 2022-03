Andreea Bănică a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă

Andreea Bănică este atentă ca fiecare apariție a ei să fie impecabilă, iar fanii artistei sunt extrem de curioși să afle cum reușește să se mențină în formă.

Andreea Bănică are o legătură apropiată cu urmăritorii din mediul online și le împărtășește des acestora diferite momente ce țin de viața ei de familie sau de cariera muzicală. Cântăreața în vârstă de 43 de ani le-a dezvăluit fanilor de pe Instagram care sunt secretele siluetei sale.

„Am 62 de kg! Repet, kilogramele nu te fac să arăți neapărat bine. Depinde dacă este masă musculară sau grăsime. Eu am înlocuit ușor ușor grăsimea cu masa musculară. Mai am pe alocuri depozite de grăsime de care nu cred că voi putea scăpa vreodată, însă scopul meu este să fiu fit! Nu îmi stă bine slabă, dar nici grăsuță. Vreau să mă simt bine în pielea mea și asta este tot ce contează. Sunt pe drumul cel bun! Sper ca într-un an să fiu cum nu am fost vreodată”, a povestit Andreea Bănică pe Instagram, citată de wowbiz.ro.